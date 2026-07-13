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Літо набирає оберти: синоптики назвали точну дату, коли в Україну повернеться спека
Україну накриє потужний грозовий фронт із градом та шквальним вітром, через що 14 липня по всій території країги оголошено жовтий рівень небезпеки.
Найближчими днями погода в Україні буде теплою, проте більшість регіонів накриють короткочасні дощі, грози, а подекуди навіть град та сильний вітер. Водночас синоптики прогнозують, що цей період прохолоди й негоди буде нетривалим, адже вже з другої половини тижня літо знову почне набирати оберти і в країну повернеться сильна спека.
Детальний прогноз погоди в Україні 14 липня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.
Погода в Україні
Від 17 до 20 липня в Україну повернеться сильна спека, прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич. У денні години температура сягатиме +28…+33 градусів вище нуля, а на півдні та Донбасі місцями розігріє до +34…+36 градусів тепла. Вночі очікується від +15 до +22 градусів вище нуля.
Попри спеку та помірний вітер, 19–20 липня у західних і північно-західних областях пройдуть грози із градом та шквалами. На решті території буде сухо, проте у південно-східних регіонах через високі температури суттєво зросте ризик лісових пожеж.
Як зазначає очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань, у період від 13 до 15 липня припиниться адвекція прохолодного повітря, вітер стихне, тож стане комфортніше і тепліше. Проте в денні години формуватимуться «грозові осередки з короткочасними дощами, місцями з градом та шквалами».
Віталій Постригань описує цей час як «погода без різких змін, але й без повної погодної ідилії»: вночі очікується +13…+18 градусів тепла, а вдень — «комфортні 23–28». Проте з другої половини робочого тижня, орієнтовно від 16 липня.
«З другої половини робочого тижня, орієнтовно із 16 липня, спека повернеться, а дощі поступово припиняться. Температура повітря вночі підвищиться до 16-21°, а вдень 26-31°», — зазначив метеоролог.
Синоптик також зауважує, що атмосфера готується до стабілізації, тому літо знову набиратиме обертів.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 14 липня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Практично по всій території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами, причому нестійка погода розпочнеться ще вночі на Правобережжі, а вдень пошириться на решту регіонів. Лише у південних та східних областях нічна пора мине без опадів. У зв’язку із цим, в Україні 14 липня оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств», — попереджають в Укргідрометцентрі.
Окрім цього, вночі та вранці мешканцям Закарпаття та Карпат слід бути уважними через місцями густий туман. Вітер упродовж доби переважатиме північно-західний, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду. Синоптики прогнозують помірну прохолоду вночі на рівні від +14 до +19 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до комфортних +23…+28 градусів вище нуля.
Погода в Києві
На Київщині 14 липня буде хмарно із проясненнями. За прогнозом синоптиків, пройдуть короткочасні дощі, грози, у зв’язку із цим в області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +28 градусів тепла.
У Києві вночі очікується від +17 до +19 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +27 градусів вище нуля.
Погода у Львові
Синоптичну ситуацію у регіоні визначатиме проходження атмосферних фронтів з півночі, тому 14 липня по Львівській області та місту Львову очікується хмарна погода з проясненнями. Протягом доби пройдуть короткочасні дощі, а вранці можливий слабкий туман.
Вітер переважатиме північно-західного напрямку та дутиме зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. Температура повітря в межах області вночі становитиме від +11 до +16 градусів тепла, а вдень підніметься до +23…+28 градусів тепла.
Безпосередньо у Львові нічні показники коливатимуться в межах від +13 до +15 градусів тепла, а денні досягнуть до +25…+27 градусів тепла.
Разом із тим метеорологи оголосили попередження про небезпечні явища: на території Львова та області очікуються грози. Через це в регіоні впроваджено перший (жовтий) рівень небезпечності, тож мешканцям варто бути обачними під час перебування на вулиці.
Погода у Харкові
На Харківщині 14 липня буде хмарно із проясненнями. Як в межах області, так і в самому Харкові нічна пора мине без істотних опадів, проте під ранок очікується слабкий туман. У денні години погода зміниться — пройдуть короткочасні дощі. Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть помірні +23…+28 градусів тепла. У Харкові нічні показники становитимуть від +14 до +16 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +25…+27 градусів тепла.
Разом із тим метеорологи попереджають про небезпечні явища: вдень по місту та області очікується гроза. Через це оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності, тож жителям регіону варто бути уважними під час перебування на вулиці.
Погода в Одесі
На Одещині та у місті Одеса на 14 липня буде хмарно з проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі із грозами.
Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с, вдень місцями очікуються пориви до 15-20 м/с. Температура вночі по області коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла.
В Одесі температура повітря вночі становитиме від +17 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +26 градусів тепла.
Температура морської води коливатиметься в межах від +19 до +20 градусів тепла.
Погода в Дніпрі
У Дніпропетровській області та місті Дніпро на 14 липня буде хмарно із проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень будуть короткочасні дощі із грозами, в окремих районах ймовірний град.
Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10, вдень місцями очікуються шквали 15-20 м/с.
Температура повітря по області коливатиметься:
вночі від +14 до +19 градусів тепла;
вдень місцями очікується від +22 до +27 градусів тепла.
У місті Дніпро температура повітря становитиме:
вночі від +16 до +18 градусів тепла;
вдень від +24 до +26 градусів тепла.
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