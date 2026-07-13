Літо набирає оберти: синоптики назвали точну дату, коли в Україну повернеться спека

Фото ілюстративне / © Pixabay

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Найближчими днями погода в Україні буде теплою, проте більшість регіонів накриють короткочасні дощі, грози, а подекуди навіть град та сильний вітер. Водночас синоптики прогнозують, що цей період прохолоди й негоди буде нетривалим, адже вже з другої половини тижня літо знову почне набирати оберти і в країну повернеться сильна спека.

Детальний прогноз погоди в Україні 14 липня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Від 17 до 20 липня в Україну повернеться сильна спека, прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич. У денні години температура сягатиме +28…+33 градусів вище нуля, а на півдні та Донбасі місцями розігріє до +34…+36 градусів тепла. Вночі очікується від +15 до +22 градусів вище нуля.

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Попри спеку та помірний вітер, 19–20 липня у західних і північно-західних областях пройдуть грози із градом та шквалами. На решті території буде сухо, проте у південно-східних регіонах через високі температури суттєво зросте ризик лісових пожеж.

Як зазначає очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань, у період від 13 до 15 липня припиниться адвекція прохолодного повітря, вітер стихне, тож стане комфортніше і тепліше. Проте в денні години формуватимуться «грозові осередки з короткочасними дощами, місцями з градом та шквалами».

Віталій Постригань описує цей час як «погода без різких змін, але й без повної погодної ідилії»: вночі очікується +13…+18 градусів тепла, а вдень — «комфортні 23–28». Проте з другої половини робочого тижня, орієнтовно від 16 липня.

«З другої половини робочого тижня, орієнтовно із 16 липня, спека повернеться, а дощі поступово припиняться. Температура повітря вночі підвищиться до 16-21°, а вдень 26-31°», — зазначив метеоролог.

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Синоптик також зауважує, що атмосфера готується до стабілізації, тому літо знову набиратиме обертів.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 14 липня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Практично по всій території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами, причому нестійка погода розпочнеться ще вночі на Правобережжі, а вдень пошириться на решту регіонів. Лише у південних та східних областях нічна пора мине без опадів. У зв’язку із цим, в Україні 14 липня оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств», — попереджають в Укргідрометцентрі.

В Україні 14 липня оголошено перший рівень небезпечності, жовтий / © Укргідрометцентр

Окрім цього, вночі та вранці мешканцям Закарпаття та Карпат слід бути уважними через місцями густий туман. Вітер упродовж доби переважатиме північно-західний, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду. Синоптики прогнозують помірну прохолоду вночі на рівні від +14 до +19 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до комфортних +23…+28 градусів вище нуля.

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Погода в Україні 14 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 14 липня буде хмарно із проясненнями. За прогнозом синоптиків, пройдуть короткочасні дощі, грози, у зв’язку із цим в області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про негоду на Київщині 14 липня / © Укргідрометцентр

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +28 градусів тепла.

У Києві вночі очікується від +17 до +19 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +27 градусів вище нуля.

Погода у Львові

Синоптичну ситуацію у регіоні визначатиме проходження атмосферних фронтів з півночі, тому 14 липня по Львівській області та місту Львову очікується хмарна погода з проясненнями. Протягом доби пройдуть короткочасні дощі, а вранці можливий слабкий туман.

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Вітер переважатиме північно-західного напрямку та дутиме зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. Температура повітря в межах області вночі становитиме від +11 до +16 градусів тепла, а вдень підніметься до +23…+28 градусів тепла.

Безпосередньо у Львові нічні показники коливатимуться в межах від +13 до +15 градусів тепла, а денні досягнуть до +25…+27 градусів тепла.

Разом із тим метеорологи оголосили попередження про небезпечні явища: на території Львова та області очікуються грози. Через це в регіоні впроваджено перший (жовтий) рівень небезпечності, тож мешканцям варто бути обачними під час перебування на вулиці.

Синоптики попереджають про негоду на Львівщині 14 липня / © Укргідрометцентр

Погода у Харкові

На Харківщині 14 липня буде хмарно із проясненнями. Як в межах області, так і в самому Харкові нічна пора мине без істотних опадів, проте під ранок очікується слабкий туман. У денні години погода зміниться — пройдуть короткочасні дощі. Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

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Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть помірні +23…+28 градусів тепла. У Харкові нічні показники становитимуть від +14 до +16 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +25…+27 градусів тепла.

Разом із тим метеорологи попереджають про небезпечні явища: вдень по місту та області очікується гроза. Через це оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності, тож жителям регіону варто бути уважними під час перебування на вулиці.

Синоптики попереджають про грози на Харківщині 14 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса на 14 липня буде хмарно з проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі із грозами.

Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с, вдень місцями очікуються пориви до 15-20 м/с. Температура вночі по області коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла.

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В Одесі температура повітря вночі становитиме від +17 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +26 градусів тепла.

Температура морської води коливатиметься в межах від +19 до +20 градусів тепла.

Погода в Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро на 14 липня буде хмарно із проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень будуть короткочасні дощі із грозами, в окремих районах ймовірний град.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10, вдень місцями очікуються шквали 15-20 м/с.

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Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +14 до +19 градусів тепла;

вдень місцями очікується від +22 до +27 градусів тепла.

У місті Дніпро температура повітря становитиме:

вночі від +16 до +18 градусів тепла;

вдень від +24 до +26 градусів тепла.

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