ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
250
Час на прочитання
1 хв

Надя Дорофєєва зачарувала пляжними фото в бікіні та показала романтичний відпочинок із Кацуріним

Зірка похизувалася стрункою фігурою під час поїздки до Одеси.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва вирушила до Одеси, де не лише дала концерт, а й влаштувала собі насичений день, поділившись атмосферними кадрами відпочинку та новим сценічним образом.

Артистка показала, як проводить час біля моря, опублікувавши серію світлин у своєму Instagram. На фото Дорофєєва позувала у чорному бікіні, а також продемонструвала ефектний концертний лук з ультракороткою спідницею. Не обійшлося й без романтичних моментів. Співачка прогулялася містом разом із чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним. Водночас день виявився емоційним, адже відпочинок перервали повітряні тривоги.

«Одесо, ти любов», — лаконічно підписала знаменитість свій допис.

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Шанувальники одразу відреагували на нову фотодобірку артистки, засипавши її компліментами та побажаннями якнайшвидшого повернення мирних і безпечних днів для міста.

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва налякала прихильників кадром під крапельницею.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
250
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie