Надя Дорофєєва зачарувала пляжними фото в бікіні та показала романтичний відпочинок із Кацуріним

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Співачка Надя Дорофєєва вирушила до Одеси, де не лише дала концерт, а й влаштувала собі насичений день, поділившись атмосферними кадрами відпочинку та новим сценічним образом.

Артистка показала, як проводить час біля моря, опублікувавши серію світлин у своєму Instagram. На фото Дорофєєва позувала у чорному бікіні, а також продемонструвала ефектний концертний лук з ультракороткою спідницею. Не обійшлося й без романтичних моментів. Співачка прогулялася містом разом із чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним. Водночас день виявився емоційним, адже відпочинок перервали повітряні тривоги.

«Одесо, ти любов», — лаконічно підписала знаменитість свій допис.

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Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Шанувальники одразу відреагували на нову фотодобірку артистки, засипавши її компліментами та побажаннями якнайшвидшого повернення мирних і безпечних днів для міста.

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва налякала прихильників кадром під крапельницею.

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