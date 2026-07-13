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Надя Дорофєєва зачарувала пляжними фото в бікіні та показала романтичний відпочинок із Кацуріним
Зірка похизувалася стрункою фігурою під час поїздки до Одеси.
Співачка Надя Дорофєєва вирушила до Одеси, де не лише дала концерт, а й влаштувала собі насичений день, поділившись атмосферними кадрами відпочинку та новим сценічним образом.
Артистка показала, як проводить час біля моря, опублікувавши серію світлин у своєму Instagram. На фото Дорофєєва позувала у чорному бікіні, а також продемонструвала ефектний концертний лук з ультракороткою спідницею. Не обійшлося й без романтичних моментів. Співачка прогулялася містом разом із чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним. Водночас день виявився емоційним, адже відпочинок перервали повітряні тривоги.
«Одесо, ти любов», — лаконічно підписала знаменитість свій допис.
Шанувальники одразу відреагували на нову фотодобірку артистки, засипавши її компліментами та побажаннями якнайшвидшого повернення мирних і безпечних днів для міста.
Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва налякала прихильників кадром під крапельницею.