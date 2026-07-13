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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
456
Час на прочитання
1 хв

Схудла Шарліз Терон відреагувала на критику зовнішності та поставила на місце гейтерів

Акторка показала вечерю в Нью-Йорку і відповіла на обговорення її худорлявості.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Шарліз Терон

Шарліз Терон / © Associated Press

Голлівудська акторка Шарліз Терон відреагувала на хвилю обговорень навколо свого різкого схуднення та одним дописом поставила крапку в суперечках.

Нещодавно зірка опинилася в центрі уваги після появи на прем’єрі стрічки «Одіссея» в Парижі. Користувачі соцмереж звернули увагу на її помітно стрункішу фігуру. Відео із заходу швидко стало вірусним і набрало мільйони переглядів. Разом із захопленими відгуками з’явилися й критичні коментарі. Деякі дописувачі навіть почали висловлювати занепокоєння через зовнішність акторки.

«Ви ж самі казали мені поїсти… Дякую за найкращу вечерю в Нью-Йорку, @nyctamayura», — іронічно написала Шарліз Терон.

Допис Шарліз Терон / © https://www.instagram.com/charlizeafrica/

Допис Шарліз Терон / © https://www.instagram.com/charlizeafrica/

Свій коментар знаменитість залишила під серією нових світлин в Instagram. На фото 50-річна акторка показала вечерю в одному з японських ресторанів Нью-Йорка. На столі можна побачити різноманітні суші, грибний суп і десерт із морозивом та ягодами. Однак найбільше уваги привернула не їжа, а саме іронічне послання знаменитості.

Шарліз Терон / © https://www.instagram.com/charlizeafrica/

Шарліз Терон / © https://www.instagram.com/charlizeafrica/

Скриншот з Шарліз Терон / © https://www.instagram.com/charlizeafrica/

Скриншот з Шарліз Терон / © https://www.instagram.com/charlizeafrica/

Шарліз Терон / © https://www.instagram.com/charlizeafrica/

Шарліз Терон / © https://www.instagram.com/charlizeafrica/

Шанувальники миттєво підтримали акторку в коментарях і назвали її реакцію ідеальною відповіддю всім, хто взявся обговорювати її тіло. Багато хто зазначив, що Терон вкотре продемонструвала не лише почуття гумору, а й уміння не зважати на чужі оцінки.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Холоденко просто у білизні показала свою фігуру після популярних уколів для схуднення.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
456
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