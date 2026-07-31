Сьогодні – останній день, щоб стати на облік без ТЦК: у Міноборони звернулись до українців з попередженням

Мобілізація триває / © ТСН

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Сьогодні, 31 липня, останній день, коли частина юнаків може стати на військовий облік онлайн через застосунок «Резерв+».

Про це повідомили в Міноборони.

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Після цієї дати зробити це без особистого візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже не вдасться.

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Хто має стати на військовий облік

В Україні юнаки у рік досягнення 17 років зобов’язані стати на військовий облік. Для тих, хто народився 2009 року, передбачено кілька варіантів як стати на облік:

до 31 липня включно — онлайн через застосунок «Резерв+»

після 31 липня і до досягнення 18 років — особисто у ТЦК та СП за місцем проживання

після досягнення 18 років — автоматично через дані Державної міграційної служби України або самостійно через «Резерв+»

Нагадаємо, в Україні можуть кардинально змінити правила бронювання працівників найближчим часом. Нові зміни до правил мобілізації вже розглядає уряд. Відомо, що Міністерство економіки проводить обговорення з представниками бізнесу щодо нового механізму.

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