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Сьогодні – останній день, щоб стати на облік без ТЦК: у Міноборони звернулись до українців з попередженням
31 липня — дедлайн, коли юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік дистанційно через застосунок «Резерв+».
Сьогодні, 31 липня, останній день, коли частина юнаків може стати на військовий облік онлайн через застосунок «Резерв+».
Про це повідомили в Міноборони.
Після цієї дати зробити це без особистого візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже не вдасться.
Хто має стати на військовий облік
В Україні юнаки у рік досягнення 17 років зобов’язані стати на військовий облік. Для тих, хто народився 2009 року, передбачено кілька варіантів як стати на облік:
до 31 липня включно — онлайн через застосунок «Резерв+»
після 31 липня і до досягнення 18 років — особисто у ТЦК та СП за місцем проживання
після досягнення 18 років — автоматично через дані Державної міграційної служби України або самостійно через «Резерв+»
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