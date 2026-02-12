ТСН в социальных сетях

Зеленский наградил орденом Свободы Гераскевича, которого дисквалифицировали с Олимпиады-2026

Президент Украины не обошел вниманием мощный поступок скелетониста.

Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Свободы украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали от участия в зимней Олимпиаде-2026 из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

"За самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей", – говорится в указе президента.

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.

Также впервые прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После пятого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

