Зеленский наградил орденом Свободы Гераскевича, которого дисквалифицировали с Олимпиады-2026
Президент Украины не обошел вниманием мощный поступок скелетониста.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Свободы украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали от участия в зимней Олимпиаде-2026 из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.
"За самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей", – говорится в указе президента.
Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.
Также впервые прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После пятого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.