Отец Гераскевича расплакался после дисквалификации сына на Олимпиаде-2026

Михаил Гераскевич / © Associated Press

Михаил Гераскевич, отец и тренер украинского скелетониста Владислава Гераскевича, расплакался после того, как его сына дисквалифицировали от участия в зимней Олимпиаде-2026 из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти".

Узнав о позорном решении МОК, Гераскевич-старший не смог сдержать слез.

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.

Также впервые прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав.

Напомним, на всех тренировках на олимпийской трассе Гераскевич выступал в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Несмотря на запрет от МОК и угрозу дисквалификации, Владислав подчеркнул, что продолжит одевать этот шлем и в официальные соревновательные дни.

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой разрешить Владиславу выступить на Олимпийских играх-2026 в "шлеме памяти", но все равно получил отказ.

МОК пошел только на частичный компромисс и вместо "шлема памяти" разрешил Гераскевичу носить черную повязку или ленту, но это не устроило нашего спортсмена.

Утром 12 февраля перед первым официальным заездом 27-летний украинский скелетонист имел встречу с президентом МОК Кирсти Ковентри, во время которой не был достигнут консенсус. Затем Гераскевича дисквалифицировали.

Ранее сообщалось, что на запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После пятого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.