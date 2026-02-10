Украина обратилась в МОК из-за "шлема памяти", с которым запретили выступать Гераскевичу

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой разрешить украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступить на Олимпийских играх-2026 в специальном "шлеме памяти" с фото украинских спортсменов, убитых российскими оккупантами.

Об этом НОК Украины сообщил в своем официальном Telegram-канале.

В НОК подчеркнули, что шлем Гераскевича отвечает всем правилам МОК и призвали разрешить украинскому скелетонисту соревноваться в нем в знак поддержки Украины во время войны с Россией, которая продолжается.

"Шлем создан в честь украинских спортсменов, которые погибли, защищая Украину, или стали жертвами полномасштабной войны России против Украины. НОК Украины подчеркивает, что он полностью отвечает требованиям безопасности и правилам МОК, не содержит рекламы, политических лозунгов или дискриминационных элементов и был подтвержден как соответствующий установленным нормам, во время официальных тренировок!

Украина всегда уважала, уважает и будет уважать олимпийские ценности и придерживается Олимпийской Хартии.

Национальный олимпийский комитет Украины выражает надежду на справедливое, объективное и беспристрастное решение МОК. В контексте полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины, такой шаг является важным знаком признания памяти украинских спортсменов и поддержки украинской нации", – говорится в заявлении НОК.

9 февраля Гераскевич выступил в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов, на тренировке Олимпиады-2026.

Позже Владислав сообщил, что МОК запретил использование его шлема на официальных тренировках и соревнованиях.

Гераскевич также заявил, что намерен обжаловать решение МОК и будет бороться за право соревноваться на Олимпиаде именно в этом шлеме.

На запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Для Владислава третья в карьере Олимпиада. Он также выступал на Играх 2018-го и 2022 годов. Лучшим результатом украинца является 12-е место на Олимпиаде-2018.

Ранее сообщалось, что итальянский сноубордист выступил на Олимпиаде-2026 в шлеме с российским флагом.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После третьего соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.