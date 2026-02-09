Гераскевич выступил на тренировке Олимпиады-2026 в шлеме с фото погибших украинских спортсменов

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил на официальной тренировке зимней Олимпиады-2026 в шлеме с фото украинских спортсменов, которые погибли в результате российского вторжения в Украину.

"Некоторые из них были моими друзьями", – сказал Гераскевич.

Также Гераскевич подробнее рассказал о "шлеме памяти" и какой была реакция на него в Международном олимпийском комитете (МОК).

"Шлем достаточно особенный для этой Олимпиады. На этом шлеме изображены некоторые спортсмены, которые погибли за последние четыре года. Некоторые из них также были членами олимпийского движения, олимпийской семьи; кое-кто – просто детьми, которые попали под российские обстрелы. Это были люди, которые были всю жизнь тесно связаны со спортом, болели за нас, были нашими друзьями.

Есть проблемы некоторые касательно шлема. Пока не будем показывать, надеюсь, увидим в последующие дни. Но есть некоторые замечания. Какая будет реакция, если запретят соревноваться в этом шлеме? Пока не знаем, но мы готовы бороться за право выступать в этом шлеме. Эти люди боролись за нас, некоторые из них – на передовых, и мы не имеем права так легко сдаваться. Мы готовы идти и в суды, в CAS – куда угодно. Я не считаю это нарушением каких-либо правил. Здесь нет никакой рекламы, никакого бенефициара. Поэтому мы будем стоять на своем", – приводит слова украинского скелетониста Суспільне Спорт.

В первой попытке Владислав показал пятый результат – 56,47 секунды. Во второй попытке украинец стал третьим со временем 56,58 секунды.

Третий и четвертый тренировочный заезды пройдут 10 февраля, а пятый и шестой – 11 февраля. Медали разыграют 13 февраля.

Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Для Владислава третья в карьере Олимпиада. Он также выступал на Играх 2018-го и 2022 годов. Лучшим результатом украинца является 12-е место на Олимпиаде-2018.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Ранее мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.