Появилась информация о состоянии легендарной горнолыжницы после страшного падения на Олимпиаде-2026

Появилась первая информация о состоянии здоровья легендарной американской горнолыжницы Линдси Вонн, которая потерпела жуткое падение во время скоростного спуска на зимних Олимпийских играх-2026.

41-летняя американка перенесла операцию из-за перелома ноги, который получила в результате падения на Олимпиаде-2026, сообщает BBC.

В больнице рассказали, что Вонн провели ортопедическую операцию по стабилизации перелома левой ноги – той самой, на которой она за несколько недель до Олимпиады-2026 получила разрыв крестообразной связки колена во время выступления на этапе Кубка мира.

"Линдси Вонн получила травму, но находится в стабильном состоянии и в надежных руках команды американских и итальянских врачей", – говорится в сообщении Федерации лыжных гонок и сноуборда США.

Как сообщило агентство Associated Press, во время падения под гоночным костюмом Вонн сработала подушка безопасности. Это могло спасти спортсменку от тяжелых травм.

Вонн является олимпийской чемпионкой Ванкувера-2010 в скоростном спуске, а также бронзовой призеркой Ванкувера-2010 в супергиганте и Пхенчхана-2018 в скоростном спуске.

Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Раньше мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.