Выход на пенсию: для кого ПФУ установил особые правила

Полицейские в Украине могут выйти на пенсию в возрасте 45 лет при наличии минимального стажа службы 25 лет

В 2026 году некоторые украинцы могут выйти на пенсию раньше чем в 60 лет и имея менее 33 лет стажа. В частности, особые правила действуют для правоохранителей.

Об этом сообщили в ПФУ.

В частности, для работников Национальной полиции предусмотрен отдельный порядок пенсионного обеспечения, существенно отличающийся от общих условий, установленных для большинства граждан.

Главное отличие состоит в праве на досрочное назначение пенсии. Полицейские могут оформить пенсию за выслугу лет сразу после увольнения со службы, если не менее 25 календарных лет выслуги, независимо от возраста.

Кроме того, специальное законодательство позволяет выйти на пенсию уже после достижения 45 лет. Для этого необходимо иметь не менее 25 лет общего страхового стажа, из которых не менее 12,5 лет должны приходиться на службу в полиции, органах внутренних дел или в Вооруженных силах.

Такие условия закреплены Законом Украины №2262-XII, регулирующим пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной службы, а также представителей отдельных силовых структур.

Льготный порядок распространяется на сотрудников разных подразделений Национальной полиции. Речь идет, в частности, об уголовной и патрульной полиции, органах досудебного расследования, полиции охраны, специальных подразделениях и полиции особого назначения, а также других службах, обеспечивающих деятельность полиции.

В то же время в ПФУ отмечают, что пенсионные выплаты назначаются исключительно после увольнения со службы. При повторном возвращении к работе в полиции начисление пенсии прекращается. После очередного увольнения выплаты возобновляются с учетом всего накопленного стажа и выслуги лет.

Ранее сообщалось, что в Украине обсуждается возможность политического решения о повышении минимальных пенсий до 6000 грн в 2027 году. По данным Пенсионного фонда Украины, повышение минималки до 6000 грн коснется более половины пенсионеров — это почти 5,6 млн человек.