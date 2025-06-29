Ідеальний сніданок проти холестерину: названо найкращий продукт

Кіноа. / © pixabay.com

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Сн і данок, який дієтологи рекомендують людям з високим рівнем холестерину, – це кіноа. Ця крупа не лише повноцінний білок, бо містить дев'ять незамінних амінокислот, а вона ще й багата на складні вуглеводи - як клітковина.

Чому дієтологи вважають кіноа одним з найкращих сніданків, читайте у статті Еating Well.

Кіноа - дуже універсальний продукт. Крупу можна використовувати як для приготування пікантного сніданку з яйцями та беконом, так і для солодкої каші з корицею та медом. А ще - що дуже важливо - готується крупа 15 хв.

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Користь кіноа для здоров'я

Білок

Білок є обов'язковим компонентом будь-якого здорового приймання їжі. Особливо - на сніданок, адже він надає ситість, яка так необхідна на початку дня.

Зауважимо, що заміна джерел тваринного білка на білки з горіхів, цільного зерна, насіння та бобових принаймні раз на тиждень може запобігти серцево-судинним захворюванням та знижує рівень холестерину.

Клітковина

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Кіноа є гарним джерелом клітковини, адже вживається у цілісному вигляді. Вона містить висівки, ендосперм та зародок.

Харчові волокна корисні, бо допомагають знизити рівень холестерину, сприяючи його виведенню та запобігаючи його всмоктуванню. Зауважимо, що чоловікам слід споживати від 31 до 34 грамів клітковини щодня, а жінкам – від 25 до 28 грамів.

Чому сніданок важливий

Близько 15% дорослих американців не снідають. Натомість дослідження свідчать, що пропуск приймання їжі може призвести до небажаних наслідків - зниження рівня енергії, появи тривоги та втрати чутливості до сигналів голоду та ситості.

Ба більше - відмова від сніданку може вплинути на здоров'я вашого серця. Для людей з високим рівнем холестерину може обернутися підвищенням так званого “поганого холестерину”.

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Отже, щоб знизити рівень холестерину, корисно харчуватися сніданком, багатим на клітковину. Саме він допоможе вам відчути ситість та енергію на початку дня, коли це найбільше потрібно.

Нагадаємо, медики радять споживати більше клітковини. Завдяки клітковині можна знизити відчуття голоду. Тому вона допомагає контролювати вагу і не переїдати. А ще клітковина відповідає за рівень холестерину і цукру в крові.