В ЦРУ эту ситуацию пока не прокомментировали.

Глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф провел телефонный разговор с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным пропагандистских ресурсов, стороны якобы договорились о поддержании контактов для обеспечения международной стабильности и безопасности, а также снижения конфронтации между Вашингтоном и Москвой.

Также в РФ заявляют, что в ходе переговоров обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб в областях совместного интереса и урегулирования кризисных ситуаций.

В то же время в ЦРУ пока не комментировали переговоры.

Издание AFP отмечает, что этот телефонный разговор стал первой встречей глав СВР и ЦРУ с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Напомним, предложение о 30-дневном прекращении огня российские праворадикалы считают неприемлемым, однако подконтрольные государству СМИ пишут, что "Россия должна действовать умеренно".

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