У ЦРУ цю ситуацію поки не прокоментували.

Глава Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф провів телефонну розмову з главою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним.

Про це повідомляють російські медіа.

За даними пропагандистських ресурсів, сторони нібито домовилися про підтримання контактів для “забезпечення міжнародної стабільності та безпеки”, а також зниження конфронтації між Вашингтоном та Москвою.

Також у РФ заявляють, що під час переговорів обговорювалися питання взаємодії двох спецслужб у сферах спільного інтересу та врегулювання кризових ситуацій.

Водночас у ЦРУ поки що не коментували переговори.

Видання AFP зазначає, що ця телефонна розмова стала першою зустріччю голів СВР та ЦРУ з моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента США.

Нагадаємо, пропозицію про 30-денне припинення вогню російські праворадикали вважають неприйнятною, проте підконтрольні державі ЗМІ пишуть, що "Росія повинна діяти помірковано".

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