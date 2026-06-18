Бортпровідники розкрили хитрощі, які допомагають не боятися польоту в літаку

Літак / © Pixabay

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Багато пасажирів відчувають хвилювання перед польотом або під час турбулентності. За словами досвідчених бортпровідників, впоратися з тривогою допоможуть прості кроки: не приховувати свої переживання від екіпажу, правильно обирати місце в салоні літака та не намагатися заспокоїтися алкоголем.

Про це повідомило видання Travel + Leisure.

Як розповів колишній бортпровідник американських авіакомпаній Боббі Лорі, одна з найпоширеніших помилок пасажирів — намагатися самостійно впоратися зі страхом і не повідомляти про нього екіпаж. За його словами, якщо людина заздалегідь скаже про свою тривогу, бортпровідники зможуть підтримати її, пояснити причини турбулентності або затримок та періодично перевіряти самопочуття під час рейсу.

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Лорі зазначає, що інколи пасажири соромляться говорити про свій страх або не хочуть відволікати екіпаж. Водночас для бортпровідників така інформація є корисною, адже допомагає краще зрозуміти стан людини та надати необхідну підтримку. Колишня бортпровідниця та авторка туристичних матеріалів Кетрін Паркер також радить не приховувати симптоми тривоги, особливо якщо вони супроводжуються нудотою або панічними реакціями.

Ще один спосіб зробити політ комфортнішим — правильно обрати місце в літаку. За словами експертів, найбільш спокійними вважаються місця поблизу крил, де коливання під час турбулентності відчуваються менше. Натомість у хвостовій частині салону тряска може здаватися сильнішою через розташування далі від центру ваги літака.

Лорі також звертає увагу на те, що багатьом пасажирам допомагає спостереження за реакцією екіпажу. Якщо бортпровідники залишаються спокійними під час турбулентності, це може знизити рівень хвилювання і в пасажирів.

Кетрін Паркер радить за можливості обирати ранкові рейси. За її словами, в цей час доби менше шансів зіткнутися зі штормами та складними погодними умовами, які частіше виникають пізніше протягом дня.

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Окремо експерти застерігають від надмірного вживання алкоголю перед польотом або під час нього. Хоча дехто використовує спиртне для боротьби з хвилюванням, воно може призвести до зневоднення, порушення сну та навіть посилення тривожності. Також фахівці не рекомендують поєднувати алкоголь із ліками. Натомість варто підтримувати водний баланс і регулярно пити воду, адже повітря в салоні літака зазвичай є сухим.

Також Боббі Лорі радить повідомляти екіпаж, якщо перед польотом були прийняті заспокійливі препарати. За його словами, деякі ліки можуть викликати сонливість або дезорієнтацію, тому така інформація допоможе бортпровідникам правильно оцінювати стан пасажира під час рейсу.

Нагадаємо, експілот American Airlines Стів Шайбнер розвінчав міф про найбезпечніші місця в хвостовій частині літака. Дізнайтеся, від чого насправді залежить виживання під час аварії.

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