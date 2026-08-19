У Швейцарії будують розкішні бункери для порятунку багатіїв: скільки коштує місце

Бункер у гірському масиві / © Ілюстративне фото, згенероване ШІ

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У масиві Брюніг у Швейцарії розпочалося будівництво унікального підземного комплексу для надзаможних людей. Захищений від будь-яких криз бункер на глибині понад 100 м пропонує мільярдерам безпеку та розкіш за приголомшливу ціну.

Про це пише Wion.

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Геополітична нестабільність та екологічні загрози змушують замислюватися про безпеку навіть найбагатших людей світу. Швейцарська компанія пропонує заможним клієнтам радикальний спосіб захистити майно та себе — сховатися всередині масивної альпійської гори у масиві Брюніг неподалік села Лунгерн. Там місцеві інженери створюють незвичайний підземний комплекс. Він поєднуватиме сховище для цінного майна, захищений об’єкт і потенційне місце для проживання під час масштабних криз.

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Роботи над першими підземними приміщеннями стартували на початку 2026 року після укладення Brünig Mega Safe договорів із першими заможними клієнтами. Будівництво початкових об’єктів має тривати близько двох років.

Скільки коштуватиме місце в бункері?

Комплекс розташують на глибині понад 100 м. Він складатиметься приблизно з двох десятків спеціально спроєктованих камер, а вартість доступу до них починатиметься орієнтовно від 500 тис. швейцарських франків (близько 27 млн 597 тис. грн).

Підземні приміщення можна буде використовувати для зберігання різноманітних цінностей: колекцій мистецтва, рідкісного вина, елітних автомобілів, дорогоцінних металів та інших активів. Завдяки природним умовам усередині підтримуватиметься стабільна температура близько 13°C.

Однак проєкт поступово вийшов за межі звичайного сховища для дорогих речей. Розробники планують створити модульні житлові блоки, які можна буде встановлювати безпосередньо всередині комплексу. Таким чином, підземний простір можна перетворити на приватні кімнати, переговорні або представницькі зали.

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Захист об’єкта забезпечуватиме система багаторівневих контрольно-пропускних пунктів. У разі масштабної надзвичайної ситуації власники зможуть перебувати всередині комплексу, ізольованого від подій на поверхні.

Частину простору також займатиме Brünig Institute — спеціалізований заклад, орієнтований на тактичну безпеку та підготовку до кризових ситуацій.

Бункери у Швейцарії — стара традиція з сучасним акцентом

Будівництво тунелів і підземних укриттів давно стало частиною швейцарської історії. Протягом десятиліть країна створювала в горах мережу військових фортець, артилерійських позицій і бункерів, які мали забезпечити захист населення у разі масштабного конфлікту.

Brünig Mega Safe фактично переосмислює цю традицію в сучасному та значно дорожчому форматі. На відміну від громадських укриттів, новий комплекс орієнтований на приватних клієнтів із великими статками. Вони зможуть придбати 99-річну оренду приміщень, фактично отримавши довгострокове місце для зберігання майна та потенційного укриття.

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По суті, компанія робить ставку на просту ідею: у часи глобальної нестабільності найбезпечнішим активом може виявитися не рахунок у банку, а десятки метрів альпійської породи над головою.

До слова, під Гельсінкі створена масштабна мережа з понад 550 укриттів, здатних захистити майже мільйон людей, що значно перевищує чисельність населення міста. У мирний час ці підземні простори використовують як басейни, спортивні майданчики, сауни чи церкви, але в разі загрози їх готові переобладнати протягом 72 год. Укриття оснащені потужними системами захисту від вибухів, хімічних та радіаційних загроз, але запаси їжі там не передбачені.

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