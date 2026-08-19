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У футболці, що імітує бікіні: князя Монако в незвичайному луку заскочили під час відпочинку
Князя Альбера II монакського зазнімкували на пляжі у кумедній футболці, що імітує бікіні та панамі, а знімок розмістили на обкладинці журналу.
Дія відбувається на Французькій Рів’єрі та острові Корсіка, у місці, розташованому зовсім поруч із князівством Монако, що дозволяє Альберу II відпочивати та розслаблятися, не від’їзжати надто далеко від своєї резиденції, якщо виникне необхідність повернутися. На знімках князя заскочено на яхті під час відпустки.
Чому саме Альбер II вирішив одягнути саме таку футболку — залишається загадкою. Мабуть, не думав, що його можуть зазнімкувати в такому образі папараці. Альбер доповнив її панамою та плавками з принтом у вигляді черепах.