Із золотим чокером на шиї та з розпіркою на спідниці: перша леді Франції продемонструвала новий лук

Бріжит Макрон / © Getty Images

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Дружина президента Франції з’явилася на публіці під час візиту очільника Південної Африки Сиріла Рамафоси до Парижа. Вона обрала для заходу лаконічну чорну сукню довжини міді, яка підкреслювала фігуру.

Вбрання мало короткі рукави, елегантний крій та розпірку на спідниці ззаду, що полегшувала рух.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Образ Бріжит Макрон доповнила золотим чокером на шиї, що був доволі широким, туфлями на підборах і чорним клатчем. Інші прикраси першої леді були золотими.

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Нестандартним вирішенням для пані Макрон стала зачіска, адже вона зібрала волосся у низький пучок і прикрасила заколкою, а зазвичай носить зачіски з розпущеним волоссям.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Привернув увагу і чоловік першої леді, адже доповнив класичний образ окулярами-авіаторами.

Бріжит і Емманюель Макрони / © Getty Images

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