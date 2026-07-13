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Із золотим чокером на шиї та з розпіркою на спідниці: перша леді Франції продемонструвала новий лук
Перша леді Франції Бріжит Макрон знову змогла усіх вразити у Єлисейському палаці.
Дружина президента Франції з’явилася на публіці під час візиту очільника Південної Африки Сиріла Рамафоси до Парижа. Вона обрала для заходу лаконічну чорну сукню довжини міді, яка підкреслювала фігуру.
Вбрання мало короткі рукави, елегантний крій та розпірку на спідниці ззаду, що полегшувала рух.
Образ Бріжит Макрон доповнила золотим чокером на шиї, що був доволі широким, туфлями на підборах і чорним клатчем. Інші прикраси першої леді були золотими.
Нестандартним вирішенням для пані Макрон стала зачіска, адже вона зібрала волосся у низький пучок і прикрасила заколкою, а зазвичай носить зачіски з розпущеним волоссям.
Привернув увагу і чоловік першої леді, адже доповнив класичний образ окулярами-авіаторами.