КТ та МРТ без черг і безкоштовно: як МОЗ планує прикрити "схеми" у державних лікарнях

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Чому на безкоштовне КТ доводиться чекати місяцями, хоча за гроші обстеження доступне вже наступного дня? ТСН розкриває схеми створення штучних черг у комунальних лікарнях та аналізує новий законопроєкт від МОЗ, який має покласти край нелегальним платежам. Дізнайтеся, чому приватні центри на території державних закладів змусять працювати через договори з лікарнями, як електронна черга допомогла Національному інституту раку позбутися корупції та що робити пацієнтам, аби отримати гарантовану державою діагностику без хабарів. Деталі – від журналістки ТСН Ірини Маркевич.