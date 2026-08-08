Сльози під дощем: репортаж з прощання з легендарним волонтером Олексієм Юковим

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Сотні людей зібралися під проливним дощем на Майдані Незалежності, щоб провести в останню путь легендарного волонтера-пошуковця Олексія Юкова. Керівник асоціації "Плацдарм", він присвятив своє життя поверненню загиблих захисників додому, але сам трагічно загинув від підриву під час чергової місії. Дивіться зворушливий репортаж журналістки ТСН Наталі Нагорної про людину, яка до останнього подиху боролася за пам'ять про кожного воїна.