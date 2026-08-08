ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
38

Сльози під дощем: репортаж з прощання з легендарним волонтером Олексієм Юковим

Сльози під дощем: репортаж з прощання з легендарним волонтером Олексієм Юковим

Сльози під дощем: репортаж з прощання з легендарним волонтером Олексієм Юковим

Сотні людей зібралися під проливним дощем на Майдані Незалежності, щоб провести в останню путь легендарного волонтера-пошуковця Олексія Юкова. Керівник асоціації "Плацдарм", він присвятив своє життя поверненню загиблих захисників додому, але сам трагічно загинув від підриву під час чергової місії. Дивіться зворушливий репортаж журналістки ТСН Наталі Нагорної про людину, яка до останнього подиху боролася за пам'ять про кожного воїна.

Дата публікації
Кількість переглядів
38

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie