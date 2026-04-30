"Шахтер" назвал стартовый состав на первый матч полуфинала Лиги конференций с "Кристал Пэлас"
Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.
Донецкий "Шахтер" объявил стартовый состав на первый матч 1/2 финала Лиги конференций сезона-2025/26 против английского "Кристал Пэлас" .
"Шахтер": Ризнык — Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике — Педриньо, Марлон Гомес, Очеретько — Алиссон, Кауан Элиас, Эгиналду
Запасные: Твардовский, Марлон Сантос, Азаров, Грам, Невертон, Изаки, Бондаренко, Назарина, Лукас Феррейра, Оба, Траоре, Лука Мейреллиш
Матч "Шахтер" — "Кристал Пэлас" состоится в четверг, 30 апреля, начало игры — в 22:00 по киевскому времени.
Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Кристал Пэлас".
Ответный матч между командами состоится в четверг, 7 мая, на арене "Селхерст Парк" в Лондоне. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
Победитель этой пары в финале Лиги конференций сыграет с триумфатором другого полуфинального противостояния, в котором сойдутся испанский "Райо Вальекано" и французский "Страсбург".
Финал Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.