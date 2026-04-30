"Шахтар" назвав стартовий склад на перший матч півфіналу Ліги конференцій з "Крістал Пелас"
Початок гри — о 22:00 за київським часом.
Донецький "Шахтар" оголосив стартовий склад на перший матч 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 проти англійського "Крістал Пелас".
"Шахтар": Різник — Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке — Педріньйо, Марлон Гомес, Очеретько – Аліссон, Кауан Еліас, Егіналду
Запасні: Твардовський, Марлон Сантос, Азаров, Грам, Невертон, Ізакі, Бондаренко, Назарина, Лукас Феррейра, Оба, Траоре, Лука Мейрелліш
Матч "Шахтар" — "Крістал Пелас" відбудеться у четвер, 30 квітня, початок гри — о 22:00 за київським часом.
Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові.
Матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 7 травня, на арені "Селгерст Парк" у Лондоні. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.
Переможець цієї пари у фіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому зійдуться іспанський "Райо Вальєкано" та французький "Страсбург".
Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.