"Шахтар" назвав стартовий склад на перший матч півфіналу Ліги конференцій з "Крістал Пелас"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" оголосив стартовий склад на перший матч 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 проти англійського "Крістал Пелас".

"Шахтар": Різник — Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке — Педріньйо, Марлон Гомес, Очеретько – Аліссон, Кауан Еліас, Егіналду

Запасні: Твардовський, Марлон Сантос, Азаров, Грам, Невертон, Ізакі, Бондаренко, Назарина, Лукас Феррейра, Оба, Траоре, Лука Мейрелліш

Матч "Шахтар" — "Крістал Пелас" відбудеться у четвер, 30 квітня, початок гри — о 22:00 за київським часом.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Крістал Пелас".

Матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 7 травня, на арені "Селгерст Парк" у Лондоні. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у фіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому зійдуться іспанський "Райо Вальєкано" та французький "Страсбург".

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

