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Три знака Зодиака, которые сегодня ощутят перепады настроения
Нынешний день — время квантового скачка, благодаря которому резко меняемся как мы сами, так и наш жизнь: каждый человек в это время трансформируется как внешне, так и внутренне.
Обратной стороной этого процесса является нестабильность эмоционального фона и, как следствие, перепады настроения, свойственные каждому из нас.
Сегодня, 21 июля, нестабильность эмоционального фона ощутят представители всех знаков Зодиака, но три из них могут особенно сильно ощущать перепады настроения.
Телец
Тельцы — самый психологически уравновешенный знак Зодиака, вывести их из себя бывает сложно, а иногда и вовсе не представляется возможным. Но сегодня они — как назло! — будут подвержены асоциальной нестабильности лунных суток, что скажется на их внутреннем состоянии не лучшим образом.
Близнецы
У Близнецов в любой день семь пятниц на неделе, но сегодня в плане переменчивости они в разы превзойдут сами себя. Перепады настроения станут такими частыми и резкими, что от них будут страдать даже они сами, но окружающим людям точно нужно держаться от них подальше.
Весы
Весы — самый колеблющийся знак Зодиака во всем, что касается принятия важных решений, но их метания из стороны в сторону не всегда совпадают с перепадами их настроения. Сегодня же они будут усиливать и усугублять их моральное состояние, что обязательно отразится на их близких людях.
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