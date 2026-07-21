ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
479
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которые сегодня ощутят перепады настроения

Нынешний день — время квантового скачка, благодаря которому резко меняемся как мы сами, так и наш жизнь: каждый человек в это время трансформируется как внешне, так и внутренне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Обратной стороной этого процесса является нестабильность эмоционального фона и, как следствие, перепады настроения, свойственные каждому из нас.

Сегодня, 21 июля, нестабильность эмоционального фона ощутят представители всех знаков Зодиака, но три из них могут особенно сильно ощущать перепады настроения.

Телец

Тельцы — самый психологически уравновешенный знак Зодиака, вывести их из себя бывает сложно, а иногда и вовсе не представляется возможным. Но сегодня они — как назло! — будут подвержены асоциальной нестабильности лунных суток, что скажется на их внутреннем состоянии не лучшим образом.

Близнецы

У Близнецов в любой день семь пятниц на неделе, но сегодня в плане переменчивости они в разы превзойдут сами себя. Перепады настроения станут такими частыми и резкими, что от них будут страдать даже они сами, но окружающим людям точно нужно держаться от них подальше.

Весы

Весы — самый колеблющийся знак Зодиака во всем, что касается принятия важных решений, но их метания из стороны в сторону не всегда совпадают с перепадами их настроения. Сегодня же они будут усиливать и усугублять их моральное состояние, что обязательно отразится на их близких людях.

Читайте также:

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
479
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie