Військові можуть перевестися без згоди командира: юристка пояснила умови

Переведення до іншої військової частини / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Процедура переведення до іншого підрозділу під час воєнного стану залишається складною та досі викликає чимало запитань в українських військових. Однак захисники можуть перевестися до іншої військової частини навіть без згоди командира.

Про це розповіли РБК-Україна.

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Як перевестися в іншу військову частину без згоди командира: роз’яснення юриста

Основною перепоною у переведеннях нерідко стає відмова поточного керівництва. Проте з цього правила є чіткі винятки, коли згода командира вам взагалі не потрібна.

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Адвокат у сфері військового права Наталія Решетник пояснює, якщо бійця за рішенням ВЛК визнано придатним до служби лише у тилових частинах, бюрократія зводиться до мінімуму. Поточний командир у цьому випадку фактично взагалі не впливає на рішення.

«Що треба зробити? Боєць просто подає рапорт та довідку ВЛК, після чого Кадровий центр ЗСУ самостійно обробляє ці дані та переводить військовослужбовця без жодного погодження з його поточним керівником. За таких умов не погодити рапорт неможливо», — зазначає експертка.

Система обробляє документ автоматично, тому військовому не доводиться місяцями чекати на рішення безпосереднього керівника.

Водночас у разі переведення з однієї бойової частини до іншої діє зовсім інша правова логіка. Тут норми законодавства визначають погодження рапорту як особисте право командира, а не його прямий обов’язок.

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Якщо керівництво бачить кадровий дефіцит і об’єктивно не має змоги відпустити бійця, відмова в переведенні є повністю законною. У такому випадку жодних порушень з боку командування немає.

Переведення між частинами: як проходить 2026 року

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ спростив механізм переведення військових між частинами за допомогою системи електронного документообігу.

Тепер рекомендаційний лист із військової частини, куди бажає перевестися військовий, надсилається безпосередньо до частини, де він зараз проходить службу.

У Генштабі зазначають, що такий формат гарантує обов’язковий та найкоротший термін розгляду документа командиром. Окрім цього, військовослужбовцю більше не потрібно звертатися до командирів нижчої ланки, що суттєво зменшує кількість погоджень та мінімізує вплив суб’єктивних чинників під час ухвалення рішень.

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