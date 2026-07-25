Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли – Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных – а иногда и непростительных – ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели – с 27 июля по 2 августа.

Понедельник 27 июля

Мощная энергетика дня будет подталкивать к активным действиям, браться за которые нужно с осторожностью. Очень важно подчинить себе энергетический поток, в противном случае он может завладеть человеком и понести его в сторону, противоположную той, к которой он стремится. Также важно помнить о том, что сегодня ни в коем случае нельзя ничего разрушать. Даже если ради строительства нового дома нужно снести старый, этот процесс нужно перенести на другой день, иначе ничего хорошего не получится.

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Вторник 28 июля

День, когда негатив, который есть внутри у каждого – даже самого доброго и хорошего – человека может выйти на поверхность. Его цель – вывести нас из состояния душевного равновесия и, воспользовавшись нашей слабостью, «подпитаться» нашей энергией или, преследуя корыстные цели, обмануть и получить то, что при других условиях им бы сделать не удалось. Лучше всего провести нынешний день в одиночестве, тем более, так мы сможем сосредоточиться на обдумывании задач, которые вам необходимо решить.

Среда 29 июля

Время не располагает к суете и активной деятельности. Желательно, несмотря на будний день, посвятить его отдыху, причем, пассивному – такое времяпрепровождение даст возможность расслабиться и восстановить силы. Желательно во всем – от питания до проявления чувств – соблюдать умеренность, а материальному предпочитать духовное. Если есть такая возможность, нужно отправляться в путешествия или хотя выезжать за город – на природу.

Четверг 30 июля

День, когда обязательно нужно практиковать позитивное мышление, находя хорошее во всем, включая те моменты, которые на первый взгляд могут показаться негативными. Все, что мы будем видеть в окружающем нас мире, то, в результате, и получим, поэтому главное в это время –не унывать. Возможно, сейчас радоваться жизни сложнее, чем в другое – мирное – время, но делать это не только можно, но и нужно: нельзя позволять негативу брать верх над собой

Пятница 31 июля

День, когда жизнь ставит нас перед испытаниями и наблюдает за тем, удается нам пройти их с честью или нет. Прежде всего, они связаны с с бездумным принятием чужого мнения, что может подтолкнуть к неправильному решению, результаты которого окажутся непредсказуемыми. К тому, что будут говорить нам сегодня другие люди, нужно прислушаться, но поступать при этом только так, как считаем правильным сами, никому не позволяя влиять на нас. Ну, а еще лучше – разумеется, если будет такая возможность – вообще сократить общение до минимума, тогда и ошибок удастся избежать.

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Суббота 1 августа

День, требующий максимальной осторожности в отношениях с другими людьми, иначе легко можно стать жертвой мошенников., при этом опасаться нужно не только новых знакомых, но и старых друзей и даже родственников, чей негатив проявятся под влиянием лунных энергий. Ссора с любимым человеком может возникнуть буквально на пустом месте, но при этом затянется надолго и станет причиной серьезных неприятностей, так что лучше не вступать в конфликт.

Воскресенье 2 августа

День, символом которого является зеркало: в эти лунные сутки каждый может посмотреть на себя со стороны. Чаще всего в таких случаях мы узнаем себя в других людях, и не всегда такое зрелище бывает приятным, но оно важно для понимания того, что мешает нам исправить к лучшему сложившуюся в жизни ситуацию. Время также благоприятно для воплощения в жизнь любых – даже смых сложных – замыслов и проектов, главное – не допускать сомнений как в своих силах, так и в правильности своих действий.

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