Врачи впервые помогли умереть ребенку: подробности шокирующего случая

В Нидерландах провели первую эвтаназию в отношении ребенка в возрасте до 12 лет / © pixabay.com

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В Нидерландах впервые в истории страны применили эвтаназию в отношении неизлечимо больного ребенка в возрасте до 12 лет.

Об этом сообщает нидерландский телеканал NOSсо ссылкой на письмо министра здравоохранения Софи Германс в парламент.

По информации министра, «неизлечимо больной» ребенок скончался в конце прошлого года. При этом никаких подробностей о личности ребенка, его поле, месте проживания или диагнозе не раскрывается.

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Министр отметила, что парламенту предстоит определить, действовали ли медики, участвовавшие в процедуре, в рамках закона.

Таким образом, этот случай стал первым практическим применением обновленных правил, принятых после внесения изменений в законодательство о помощи при смерти.

Новые правила для детей

В 2024 году Нидерланды расширили законодательство, разрешив эвтаназию для детей в возрасте от 1 до 12 лет при наличии неизлечимой болезни и с согласия родителей или опекунов.

Правительство поясняет, что речь идет только о случаях, когда ребенок страдает от «невыносимой боли без перспективы улучшения», а также когда не существует эффективных методов лечения или даже паллиативного облегчения состояния.

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«В этой ситуации врач может совместно с родителями принять решение о прекращении жизни ребенка», — говорится в разъяснениях правительства.

Как принимаются такие решения

Согласно официальным правилам, решение о «прекращении жизни» должно основываться на современных медицинских знаниях и строгих стандартах. Каждый случай обязательно рассматривается медицинскими экспертными советами.

Также отмечается, что просьба о проведении процедуры должна поступать от пациента без постороннего давления, а врач должен быть уверен в добровольности и осознанности решения.

Система контроля и возрастные ограничения

Нидерланды, которые первыми в мире легализовали эвтаназию в 2002 году, сохраняют строгие процедуры контроля. Обо всех случаях необходимо сообщать в надзорные органы до проведения процедуры.

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Дети до 16 лет могут пройти процедуру только с согласия родителей, тогда как подростки в возрасте 16–17 лет имеют право принимать решение самостоятельно, но с обязательным уведомлением опекунов.

Оценки правительства

Правительство Нидерландов заявляет, что новые правила будут касаться весьма ограниченного числа случаев — примерно пяти–десяти детей в год — и рассматриваются как крайняя мера.

«Смерть для этой группы — единственная разумная альтернатива невыносимым и безнадежным страданиям ребенка», — отмечается в позиции правительства.

Напомним, что в Испании 25-летняя женщина, страдавшая параличом нижних конечностей, получила официальное разрешение на эвтаназию. В интервью, которое она дала за несколько дней до смерти, она сказала, что после многих лет боли и страданий хочет просто «уйти из жизни с миром».

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