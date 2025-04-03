Добровольная смерть: как прошел последний день мужчины, решившего умереть

Смертельно больной мужчина решил добровольно умереть / © Pixabay

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В американском штате Калифорния, где с 2016 года разрешено ассистированное самоубийство, житель города Сан-Диего Уэйн Хокинс пригласил журналиста, чтобы тот стал свидетелем его добровольной смерти.

Издание BBC рассказало, как прошел последний день жизни неизлечимо больного мужчины.

У 80-летнего Уэйна Хокинса было несколько болезней, среди которых сердечная недостаточность, рак предстательной железы, печеночная недостаточность и сепсис, вызвавший у него сильную боль в позвоночнике.

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По звключению медиков, мужчине оставалось жить менее шести месяцев, и это давало ему право на ассистированную смерть. Его просьбу умереть одобрили двое врачей.

Последний день своей жизни Уэйн Хокинс провел в кругу семьи — жены Стеллы, на которой он был женат более 50 лет, и двоих детей — 48-летней Эмили и 44-летнего Эшли, которые последние две недели жили в родительском доме.

Как умирал Уэйн Хокинс

Уэйн решил умереть в кресле, в котором проводил большинство своих последних дней. Из-за смертельной болезни он слишком слаб, чтобы выходить из дома.

Прежде чем добровольно уйти из жизни мужчина проглотил три таблетки против тошноты, чтобы снизить риск выблевать смертоносное лекарство.

Смесь пяти успокаивающих и обезболивающих лекарств привез в дом доктор Донни Мур, у которого есть собственная клиника для людей, которые хотят умереть. За последние несколько недель он несколько раз посещал дом Уэйна. Согласно законодательству Калифорнии он является врачом, который вместе с другим врачом должен подтвердить, что пациент имеет право на помощь в смерти.

Дозировка лекарства в сотни раз выше, чем используемое обычно, и гарантированно будет смертельным. Когда Уэйн просигнализировал, что готов, врач смешал порошок с вишневым и ананасовым соком, чтобы смягчить горький вкус.

Точного часа от момента приема лекарства до смерти определить невозможно, обычно люди умирают через 0,5-2 часа, но был случай, когда это заняло 17 часов.

«Я просто не вижу никаких преимуществ умирать медленно и болезненно, с аппаратами интубацией, зондами для кормления. Я ничего этого не хочу», — объяснив свое решение Уэйн Гокинс журналисту, добавив, что считает жалкой смерть в больнице.

Доктор Мур передал Уэйну розовую жидкость, которую он без колебаний проглотил.

«Спокойной ночи», — сказал он своим родным, и это были его последние слова перед смертью.

Через три минуты Уэйн погрузился в глубокий сон, от которого он никогда не проснется. Несколько раз мужчина поднимал голову, чтобы глубоко вдохнуть, не открывая глаз.

Уже через полчаса врач констатировал смерть мужчины.

Напомним, ранее создатель «капсулы самоубийц», которая обеспечивает «мирную, надежную и безнаркотическую» смерть за 10 минут, подробно рассказал о том, как она работает.