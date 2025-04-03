Добровільна смерть: як пройшов останній день чоловіка, який вирішив померти

Смертельно хворий чоловік вирішив добровільно померти / © Pixabay

Реклама

В американському штаті Каліфорнія, де від 2016 року дозволено ассистоване самогубство, мешканець міста Сан-Дієго Вейн Гокінс запросив журналіста, щоб той став свідком його добровільної смерті.

Видання ВВС розповіло, як пройшов останній день життя невиліковно хворого чоловіка.

У 80-річного Вейна Гокінса була низка хвороб, серед яких сердечна недостатність, рак передміхурової залози, печінкова недостатність і сепсис, що викликав у нього сильний біль у хребті.

Реклама

За висновком медиків, чоловікові залишалося жити менше шести місяців, і це давало йому право на асистовану смерть. Його прохання померти схвалили двоє лікарів.

Останній день свого життя Вейн Гокінс провів у колі сім’ї — дружини Стелли, з якою він був був одружений понад 50 років, та двох дітей — 48-річної Емілі та 44-річного Ешлі, які останні дві тижні жили у батьківському будинку.

Як помирав Вейн Гокінс

Вейн вирішив померти у кріслі, в якому проводив більшість своїх останніх днів. Через смертельну хворобу він занадто слабкий, щоб виходити з дому.

Перед тим, як добровільно піти із життя чоловік проковтнув три таблетки проти нудоти, щоб знизити ризик виблювати смертоносні ліки.

Суміш п’яти заспокійливих та знеболювальних ліків привіз до будинку доктор Донні Мур, який має власну клініку для людей, які хочуть померти. За останні кілька тижнів він кілька разів відвідував будинок Вейна. Відповідно до законодавства Каліфорнії, він є лікарем, який разом із іншим лікарем має підтвердити, що пацієнт має право на допомогу у смерті.

Дозування ліків у сотні разів вище, ніж ті, що використовують зазвичай, і «гарантовано» буде смертельним. Коли Вейн просигналізував, що готовий, лікар змішав порошок з вишневим та ананасовим соком, щоб пом’якшити гіркий смак.

Точного часу від моменту прийому ліків до смерті визначити неможливо, зазвичай люди помирають через 0,5-2 години, але був випадок, коли це зайняло аж 17 годин.

«Я просто не бачу жодних переваг помирати повільно та болісно, з апаратами — інтубацією, зондами для годування. Я нічого цього не хочу», — пояснив своє рішення Вейн Гокінс журналістові, додавши, що вважає жалюгідною смерть у лікарні.

Доктор Мур передавши Вейну рожеву рідину, яку він без вагань проковтнув.

«На добраніч», — сказав він своїм рідним, і це були його останні слова перед смертю.

Через три хвилини Вейн поринув у глибокий сон, від якого він ніколи не прокинеться. Кілька разів чоловік піднімав голову, щоб глибоко вдихнути, не відкриваючи очей.

Вже за пів години лікар констатував смерть чоловіка.

Нагадаємо, раніше творець «капсули самогубців», яка забезпечує «мирну, надійну та безнаркотичну» смерть за 10 хвилин, детально розповів про те, як вона працює.