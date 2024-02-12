Держась за руки: экс-премьер Нидерландов умер вместе со своей женой путем двойной эвтаназии

Дрис и Евгения ван Агт были очень больны, но "не могли жить друг без друга".
Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт вместе с супругой ушел из жизни в результате проведенной процедуры эвтаназии.
Об этом пишет The Telegraph.
Дриссу ван Агту и его жене Евгении было 93 года. Они были похоронены вместе 8 февраля.
«Он умер бок о бок со своей любимой женой Евгенией ван Агт-Крекельберг, поддержкой и опорой, с которой он был вместе более 70 лет и которую всегда называл «моя девочка», — заявила 9 февраля основанная им правозащитная благотворительная организация The Rights Forum. Пара познакомилась, будучи студентами в Неймегене.
Нидерландец католического вероисповедания, ван Агт был премьер-министром с 1977 по 1982 год. Он был популярен благодаря своему юмору и участию в велогонке Тур де Франс вместе с велосипедистами. Политические соперники клеймили его как "иезуита" и "мистика".
Читайте ведущие новости дня:
- Большое интервью нового командира "Волков да Винчи": "Мобилизовать 250 тысяч — минимум, который нам нужен"
- Два года ни денег, ни мин: что известно о самом громком деле против Минобороны на миллиарды гривен
- Курс валют: доллар опускается до 38 гривен, а украинцы покупают его рекордными темпами – стоит ли это делать
Левый
Бывший христианский демократ в конце жизни придерживался все более левых взглядов, выступая против избирательного соглашения своей партии с Партией Уилдерса (PVV) Герта Уилдерса в 2010 году.
Ван Агт был особенно активен в вопросе израильско-палестинского конфликта, писал книги на эту тему и назвал израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху "военным преступником" в 2016 году.
Справка: "Двойная эвтаназия" — редкое явление, но ее количество растет в странах с высоким уровнем развития, которые имеют одни из самых либеральных законов об эвтаназии в мире. В 2020 году их было 26, а в 2022 году – 58, из общего количества 9000 случаев эвтаназии.
Эвтаназия и помощь в самоубийстве законны в Нидерландах с 2002 года при определенных условиях.
Йозеф ван дер Хейден, бывший депутат от партии ван Агта, и его жена Гонни скончались в результате двойной эвтаназии в 2016 году.
Читайте также: