Що можна садити у серпні

Якщо до настання морозів ще є час і це близько двох - трьох місяців, ви можете встигнути посадити та зібрати ще один врожай.

На сторінці self.sufficient.backyard розповіли, що ще не пізно посадити у серпні, для того, щоб встигнути зібрати смачний врожай. Це ідеальний час для оновлення саду, оскільки багато квітів і їстівних культур, які ви посадили на початку сезону, починають виглядати "втомленими". Багато сортів рослин добре ростуть у прохолодну погоду, тому посадка в ранню весну або осінь може суттєво продовжити вегетаційний період вашого саду.

Щоб визначити, скільки часу залишилося до кінця вегетаційного періоду, знайдіть на упаковці насіння інформацію про "дні дозрівання". Відрахуйте ці дні від першої очікуваної дати заморозків у вашому регіоні. Наприклад, якщо перші заморозки припадають на 1 жовтня, у вас залишиться близько двох місяців вирощування, починаючи з серпня. Пам’ятайте, що тривалість денного світла також впливає на темпи росту рослин.

Ось які осінні культури ви можете виростити:

Спочатку у приміщенні:

Броколі

Цвітна капуста

Капуста

Брюссельська капуста

Посадка на вулиці:

Салат

Кейл (Чорна капуста)

Морква

Бок-чой (Китайська листова капуста)

Квасоля

Буряк

Шпинат

Редька

Пізнє літо - чудовий час для посадки багаторічних рослин. Погода зазвичай не така спекотна, а осінні дощі можуть допомогти рослині прижитися та розвинути міцну кореневу систему до настання холодів

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