Открытая степь и новая угроза: почему Юг стал самым опасным направлением для ВСУ

Война в Украине / © Getty Images

Наиболее опасная ситуация для украинских защитников сейчас складывается на Юге. Открытая степь и нехватка украинской пехоты создали для российских войск окно возможностей, которым они воспользовались. Враг заметно продвинулся в направлении Запорожья. Очевидно, что его цель — приблизиться к расстоянию, с которого можно вести артиллерийский огонь по областному центру и превратить жизнь гражданских в ежедневный ужас.

Детальнее о ситуации на фронте – в сюжете “ТСН.Тиждень”.

Оккупанты ведут бои в районе Гуляйполя и пытаются обойти этот важный для обороны город с юга и севера. Серая зона вокруг Гуляйполя стремительно расширяется. В то же время, украинским силам удалось остановить продвижение врага в сторону села Терноватое. Группа российских штурмовиков, зашедших в населенный пункт, чтобы развернуть триколор, была уничтожена. Выжившие приняли неожиданное решение — сдались в плен наземной работе. Это один из первых схожих случаев в истории войны.

Как объясняют военные, тактика противника остается простой, но эффективной.

"Тактика у них достаточно проста. Они перебивают логистику. Ты не можешь доехать на свою позицию. Ты не можешь привезти туда ни еду, ни бензин, ни сменить оборудование", - рассказывает "Влад", офицер подразделения беспилотных систем 225-го отдельного штурмового полка.

Для стабилизации ситуации на направление был опрокинут 225-й штурмовой полк. Операторы беспилотников смогли замедлить движение врага.

"Они выбрасывают свою пехоту в 15-20 километрах, и те идут пешком", - добавляет офицер.

В то же время именно эти подразделения стали приоритетной целью противника. Над позициями постоянно охотятся вражеские "шахеды", а российская авиация ежедневно сбрасывает десятки управляемых авиабомб, пытаясь уничтожить пункты управления беспилотников. Ведь именно дроны способны останавливать даже пехотные штурмы.

"FPV ты можешь десять или двадцать туда отправить, если враг в посадке, и они не достанут его. А бомбер сверху десять килограмм сбрасывает - и все. Он как стоял у дерева, так и остается", - говорит "Саша", оператор тяжелого бомбера 225-го ОШП.

Несмотря на численное преимущество противника, 225 штурмовой полк пытается создать и удержать рубеж обороны вблизи Гуляйполя.

"Сейчас ситуация более или менее спокойная, чем тогда, когда мы сюда приехали", - отмечает "Виталий", командир БМП "Брэдли".

Артиллерия полка с большой дистанции уничтожает объекты, где противник накапливает силы для штурмов. При благоприятных погодных условиях враг может подойти и на расстояние стрелкового боя, поэтому техника должна быть постоянно готова.

"Важно, чтобы техника была постоянно в боевой готовности", - отмечает наводчик БМП "Брэдли" Михаил.

Боевые машины пехоты Брэдли стали одним из ключевых элементов обороны на этом направлении. Они выполняют критически важные задачи – прикрытие, подавление огневых точек противника и эвакуацию украинской пехоты.

Как отмечает корреспондент Андрей Цаплиенко, каждый выезд таких машин – это испытание. Без Брэдли и, главное, без их экипажей удерживать позиции было бы гораздо сложнее.

Эти машины более маневренны, чем российская техника и лучше выдерживают удары FPV-дронов, что дает шанс прорываться сквозь так называемую "кил-зону" и осуществлять ротацию пехоты. В условиях войны дронов и пехоты это становится решающим преимуществом.

"Надо забрать ребят. Если ты ставишь цель забрать пехоту, то тебе ничего не страшно", - заключает наводчик.

Ранее мы писали, что суровые погодные условия в Запорожском направлении стали серьезным испытанием для обеих сторон конфликта. С одной стороны, низкие температуры деморализуются и физически уничтожают живую силу врага, а с другой — создают опасные предпосылки для расширения наступательных действий оккупантов.