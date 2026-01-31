Россия такого не ожидала в Украине: холод изменил тактику армии России под Запорожьем

Реклама

Строгие погодные условия в Запорожском направлении стали серьезным испытанием для обеих сторон конфликта. С одной стороны, низкие температуры деморализуются и физически уничтожают живую силу врага, а с другой — создают опасные предпосылки для расширения наступательных действий оккупантов.

Об этом в комментарии «24 Канала» рассказал Герой Украины, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

По словам военного, главная опасность морозов заключается в изменении ландшафта. Те участки, которые раньше являлись надежным природным барьером через воду, теперь превратились в удобные пути для передвижения.

«Те места, которые раньше были непроходимы из-за водных преград, сейчас замерзли. Как следствие, противник получил по площади больший сектор для совершения маневров как живой силой, так и мобильной техникой, небронированной», — пояснил Федоренко.

Командир подчеркнул, что враг будет пытаться использовать этот фактор максимально эффективно, чтобы приблизиться к Запорожью.

Федоренко отметил, что основная цель россиян на этом отрезке фронта — подойти к областному центру на расстояние артиллерийского выстрела. оккупанты понимают, что уничтожить крупный промышленный центр исключительно ракетами или дронами невозможно.

«Враг пытается приблизиться к Запорожью, чтобы взять его под огневой контроль системами реактивного огня и артиллерией», — отметил военный.

Однако он успокоил: в краткосрочной перспективе реализовать этот план россиянам не удастся, поскольку силы обороны эффективно сдерживают продвижение противника.

Несмотря на тактические преимущества от замерзших водоемов, российская армия сталкивается с серьезными проблемами из-за плохого обеспечения. Температура, опускавшаяся до -25 градусов, привела к массовым случаям обморожения среди личного состава армии РФ.

«Им трудно продвигаться при температуре -25 градусов, из-за таких сильных морозов без должного обогрева у окупантов отмерзают конечности», — рассказал комбат.

Кроме мороза значительной проблемой становятся туманы, которые образуются при потеплении. Это усложняет работу аэроразведки и выявление враждебных диверсионных групп. Однако украинские защитники готовы к любым сценариям и продолжают надежно держать оборону.

Напомним, по данным издания The New York Times, ситуация вокруг Гуляйполя в Запорожской области резко ухудшилась в конце декабря. Российские войска, воспользовавшись туманом и истощением украинских подразделений, прорвали оборону, проникли в город вдоль русла реки и захватили ряд ключевых позиций, в том числе украинский командный пункт.

Аналитики отмечают, что события в Гуляйполе стали следствием нехватки резервов и растянутой линии фронта протяженностью более 1100 км. Основные ресурсы ВСУ на протяжении 2024 года были сосредоточены в Донецкой области, из-за чего Запорожское направление оказалось уязвимым. По оценкам исследовательских групп, в ноябре-декабре РФ продвинулась здесь быстрее, чем на Донбассе, и сейчас контролирует значительную часть города. Украинская сторона вынуждена сдерживать наступление в режиме «тушения пожаров», параллельно выстраивая новые оборонительные рубежи.