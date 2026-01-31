России придется усилить мобилизацию: Жорин рассказал о реальной ситуации на фронте

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Интенсивность боевых действий и эффективное противодействие сил обороны Украины привели к критическому росту потерь в рядах российской оккупационной армии. Ситуация с личным составом у врага становится настолько сложной, что Кремль, вероятно, будет вынужден в ближайшее время принимать непопулярные решения по усилению мобилизации.

Об этом в комментарии «24 Каналу» рассказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

По словам военного, ключевым фактором, ломающим планы россиян, стало изменение в построении обороны ВСУ. Украинские защитники делают ставку на дистанционное уничтожение врага.

Реклама

«Очень хорошо, когда украинские пехотинцы на своих позициях не вступают в контакт со штурмовыми группами противника», — подчеркнул Жорин.

Благодаря массовому и системному применению беспилотников, Силы обороны не подпускают вражескую пехоту к своим окопам, ликвидируя угрозу еще на подступах.

Жорин подчеркнул, что привычная для россиян тактика обрушения фронта живой силой перестает приносить желаемый эффект.

«Такая тактика врага стагнирует и направляется в тупик. Того результата, который был у россиян еще полгода назад, сейчас сложно добиться, несмотря на большие потери», — отметил заместитель командира.

Реклама

Оккупанты продолжают ежедневные попытки штурмовать украинские позиции почти по всей линии фронта, однако коэффициент полезного действия этих атак стремительно падает.

Главная причина неудач агрессора в том, что Вооруженные силы Украины постоянно совершенствуют свои методы ведения войны.

«Вооруженные силы Украины адаптируются и учатся выстраивать оборону так, чтобы постоянный штурм россиян не имел результатов», — резюмировал Максим Жорин.

Военный констатирует: несмотря на непрерывное давление, существенных успехов у российских войск в последнее время не зафиксировано, что свидетельствует об истощении их наступательного потенциала в текущем формате.

Реклама

Напомним, по данным Американского Института изучения войны (ISW), российские войска на Ореховском направлении на западе Запорожской области захватили село Лукьяновское Степногорской общины Васильевского района, что подтверждается геолокационными видеозаписями. Также аналитики имеют визуальные доказательства продвижения окупантов к северу от Лобкового. В то же время, заявления Минобороны РФ о якобы захвате села Годовое пока не имеют подтверждения со стороны ISW.