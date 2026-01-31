- Дата публикации
Наталка Денисенко в платье с высоким разрезом снялась в романтическом фотосете с новым возлюбленным
Артистка показала романтику с избранником.
Украинская актриса Наталка Денисенко восхитила романтическим фотосетом со своим новым возлюбленным, манекенщиком Юрием Савранским.
Артистка больше не скрывает отношения с избранником. Знаменитость все чаще делится совместным контентом. На этот раз парочка снялась в романтическом фотосете, результатом которого Наталка поделилась в Instagram.
На фотографиях актриса предстала в красном элегантном платье с массивными воланами и высоким разрезом. Тем временем возлюбленный знаменитости позировал в черном костюме. Парочка во время фотосета использовала реквизит - красное сердце и букет цветов из роз.
Кстати, Наталка Денисенко решила не только запечатлеть приятный момент, но и использовать снимки для рекламы украшений от своего ювелирного бренда, которые она готовит специально ко Дню святого Валентина.
Напомним, недавно Наталка Денисенко раскрыла правду о разрыве 18-летней дружбы со звездной кумой. Артистка назвала причины их конфликта.