Наталка Денисенко в платье с высоким разрезом снялась в романтическом фотосете с новым возлюбленным

Артистка показала романтику с избранником.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко восхитила романтическим фотосетом со своим новым возлюбленным, манекенщиком Юрием Савранским.

Артистка больше не скрывает отношения с избранником. Знаменитость все чаще делится совместным контентом. На этот раз парочка снялась в романтическом фотосете, результатом которого Наталка поделилась в Instagram.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

На фотографиях актриса предстала в красном элегантном платье с массивными воланами и высоким разрезом. Тем временем возлюбленный знаменитости позировал в черном костюме. Парочка во время фотосета использовала реквизит - красное сердце и букет цветов из роз.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

Кстати, Наталка Денисенко решила не только запечатлеть приятный момент, но и использовать снимки для рекламы украшений от своего ювелирного бренда, которые она готовит специально ко Дню святого Валентина.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно Наталка Денисенко раскрыла правду о разрыве 18-летней дружбы со звездной кумой. Артистка назвала причины их конфликта.

