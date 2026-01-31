ТСН в социальных сетях

Посланец Путина прибыл в США: Дмитриев опубликовал "голубя мира"

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев уже находится в США.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Кирилл Дмитриев

Посланец Путина Кирилл Дмитриев / © Associated Press

В Майами стартует очередной раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном. В субботу, 31 января, международное видеоагентство Viory обнародовало эксклюзивные кадры прибытия российского переговорщика Кирилла Дмитриева на место встречи.

На видео видно, как Дмитриев в сопровождении охраны выходит из здания в Майами и садится в черный внедорожник. Посланец Путина выглядит серьезным и сосредоточенным перед началом переговоров.

Сигналы в соцсетях

Еще до появления видео сам Дмитриев недвусмысленно намекнул на цель своего визита. В соцсети X он опубликовал карту полета, демонстрирующую захождение самолета на приземление над побережьем Флориды.

Пост он оставил без слов, добавив только эмодзи «голубя мира» с ветвью оливы, вероятно, с намеком на миротворческий характер миссии.

Что известно о переговорах

Напомним, еще накануне стало известно, что представитель Путина летит в Майами. По данным источников, встречи в штате Флорида носят рабочий характер.

Кирилл Дмитриев считается ключевым коммуникатором Путина с Вашингтоном. Ожидается, что его собеседниками станут доверенные лица Дональда Трампа, хотя официальная повестка дня пока не разглашается.

