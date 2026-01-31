Пришла в гости: на Закарпатье 48-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю подругу своего сына

Задержанный злоумышленник

На Закарпатье 16-летнюю девушку изнасиловал 48-летний отец парня ее подруги.

Об этом сообщает закарпатская областная полиция и прокуратура.

По словам правоохранителей, несовершеннолетняя пришла на ночлег к своей 17-летней подруге. Вместе с парнем и его 48-летним отцом в вечернее время компания распивала алкогольные напитки.

Несовершеннолетняя признается, что после употребления алкоголя она находилась в состоянии, при котором не осознавала дальнейших событий. Мужчина напал на 16-летнюю девушку, когда она спала и изнасиловал ее. Отбиваясь, потерпевшая сбежала от злоумышленника, позвонила родным и обратилась в полицию.

Фигуранта осознавали — он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины — изнасилование несовершеннолетнего лица. Ему грозит наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы.

К делу также привлечены ювенальные полицейские, которые будут работать как с семьей потерпевшей, так и подруги, у которой она гостила.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области 22-летний парень изнасиловал родную 3-летнюю сестру.