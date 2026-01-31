- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1403
- Час на прочитання
- 1 хв
Прийшла у гості: на Закарпатті 48-річний чоловік зґвалтував 16-річну подругу свого сина
На Закарпатті затримали 48-річного чоловіка за зґвалтування 16-річної дівчини.
На Закарпатті 16-річну дівчину зґвалтував 48-річний батько хлопця її подруги.
Про це передає закарпатська обласна поліція і прокуратура.
За словами правоохоронців, неповнолітня прийшла на ночівлю до своєї 17-річної подруги. Разом із її хлопцем та його 48-річним батьком у вечірній час компанія розпивала алкогольні напої.
Неповнолітня зізнається, що після вживання алкоголю вона перебувала у стані, за якого не усвідомлювала подальших подій. Чоловік напав на 16-річну дівчину, коли вона спала і зґвалтував її. Відбиваючись, потерпіла втекла від зловмисника, зателефонувала рідним і звернулась до правоохоронців.
Фігуранта освідували — він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування неповнолітньої особи. Йому загрожує покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі.
До справи також залучено ювенальних поліцейських, які працюватимуть як з родиною потерпілої, так і подруги, у якої вона гостювала.
Раніше повідомлялося, що на Рівненщині 22-річний молодик зґвалтував рідну 3-річну сестру.