Прийшла у гості: на Закарпатті 48-річний чоловік зґвалтував 16-річну подругу свого сина

Затриманий зловмисник

На Закарпатті 16-річну дівчину зґвалтував 48-річний батько хлопця її подруги.

Про це передає закарпатська обласна поліція і прокуратура.

За словами правоохоронців, неповнолітня прийшла на ночівлю до своєї 17-річної подруги. Разом із її хлопцем та його 48-річним батьком у вечірній час компанія розпивала алкогольні напої.

Неповнолітня зізнається, що після вживання алкоголю вона перебувала у стані, за якого не усвідомлювала подальших подій. Чоловік напав на 16-річну дівчину, коли вона спала і зґвалтував її. Відбиваючись, потерпіла втекла від зловмисника, зателефонувала рідним і звернулась до правоохоронців.

Фігуранта освідували — він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування неповнолітньої особи. Йому загрожує покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

До справи також залучено ювенальних поліцейських, які працюватимуть як з родиною потерпілої, так і подруги, у якої вона гостювала.

