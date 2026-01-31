ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1403
Час на прочитання
1 хв

Прийшла у гості: на Закарпатті 48-річний чоловік зґвалтував 16-річну подругу свого сина

На Закарпатті затримали 48-річного чоловіка за зґвалтування 16-річної дівчини.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Затриманий зловмисник

Затриманий зловмисник

На Закарпатті 16-річну дівчину зґвалтував 48-річний батько хлопця її подруги.

Про це передає закарпатська обласна поліція і прокуратура.

За словами правоохоронців, неповнолітня прийшла на ночівлю до своєї 17-річної подруги. Разом із її хлопцем та його 48-річним батьком у вечірній час компанія розпивала алкогольні напої.

Неповнолітня зізнається, що після вживання алкоголю вона перебувала у стані, за якого не усвідомлювала подальших подій. Чоловік напав на 16-річну дівчину, коли вона спала і зґвалтував її. Відбиваючись, потерпіла втекла від зловмисника, зателефонувала рідним і звернулась до правоохоронців.

Фігуранта освідували — він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування неповнолітньої особи. Йому загрожує покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

До справи також залучено ювенальних поліцейських, які працюватимуть як з родиною потерпілої, так і подруги, у якої вона гостювала.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині 22-річний молодик зґвалтував рідну 3-річну сестру.

Дата публікації
Кількість переглядів
1403
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie