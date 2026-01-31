Росія такого не очікувала в Україні: холод змінив тактику армії Росії під Запоріжжям

Реклама

Суворі погодні умови на Запорізькому напрямку стали серйозним випробуванням для обох сторін конфлікту. З одного боку, низькі температури деморалізують та фізично нищать живу силу ворога, а з іншого — створюють небезпечні передумови для розширення наступальних дій окупантів.

Про це в коментарі «24 Каналу» розповів Герой України, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

За словами військового, головна небезпека морозів полягає у зміні ландшафту. Ті ділянки, які раніше були надійним природним бар’єром через воду, тепер перетворилися на зручні шляхи для пересування.

«Ті місця, які раніше були непрохідні через водні перешкоди, зараз замерзли. Як наслідок, противник отримав за площею більший сектор для вчинення маневрів, як живою силою, так і мобільною технікою, неброньованою», — пояснив Федоренко.

Командир наголосив, що ворог намагатиметься використати цей фактор максимально ефективно, щоб наблизитися до Запоріжжя.

Федоренко зазначив, що основна мета росіян на цьому відтинку фронту — підійти до обласного центру на відстань артилерійського пострілу. Окупанти розуміють, що знищити великий промисловий центр виключно ракетами чи дронами неможливо.

«Ворог намагається наблизитись до Запоріжжя, щоб взяти його під вогневий контроль системами реактивного вогню і артилерією», — зауважив військовий.

Проте він заспокоїв: у короткостроковій перспективі реалізувати цей план росіянам не вдасться, оскільки Сили оборони ефективно стримують просування противника.

Попри тактичні переваги від замерзлих водойм, російська армія стикається з серйозними проблемами через погане забезпечення. Температура, що опускалася до -25 градусів, призвела до масових випадків обмороження серед особового складу армії РФ.

«Їм важко просуватись при температурі -25 градусів, через такі сильні морози без належного обігріву в окупантів відмерзають кінцівки», — розповів комбат.

Окрім морозу, значною проблемою стають тумани, які утворюються при потеплінні. Це ускладнює роботу аеророзвідки та виявлення ворожих диверсійних груп. Втім, українські захисники готові до будь-яких сценаріїв та продовжують надійно тримати оборону.

Нагадаємо, за даними видання The New York Times, ситуація навколо Гуляйполя в Запорізькій області різко погіршилася наприкінці грудня. Російські війська, скориставшись туманом і виснаженням українських підрозділів, прорвали оборону, проникли до міста вздовж русла річки та захопили низку ключових позицій, зокрема український командний пункт.

Аналітики зазначають, що події в Гуляйполі стали наслідком браку резервів і розтягнутої лінії фронту протяжністю понад 1100 км. Основні ресурси ЗСУ упродовж 2024 року були зосереджені на Донеччині, через що Запорізький напрямок виявився вразливим. За оцінками дослідницьких груп, у листопаді–грудні РФ просунулася тут швидше, ніж на Донбасі, і нині контролює значну частину міста. Українська сторона змушена стримувати наступ у режимі «гасіння пожеж», паралельно вибудовуючи нові оборонні рубежі.