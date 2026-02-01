Над Одессой взошли сразу четыре Луны: что известно о странном явлении (фото)

Четыре Луны над Одессой / © из соцсетей

В воскресенье, 1 февраля, жители Одессы увидели в небе сразу четыре Луны. Причиной этого необычного зрелища стало редкое атмосферное явление, которое случается во время сильных морозов.

Уникальный момент очевидцы зафиксировали на фото и видео, которое публикуют местные паблики и Telegram-каналы.

Очевидно, жители Одессы стали свидетелями так называемой «парселены» — редкое атмосферное явление.

Оно появляется тогда, когда свет реальной Луны преломляется в ледяных кристаллах холодного воздуха, вследствие чего создается впечатление сразу нескольких лунных дисков.

© из соцсетей

© из соцсетей

На опубликованных в Сети кадрах видно, что настоящая Луна значительно отличается своим насыщенным желтым цветом, а ее двойники почти бесцветны.

© из соцсетей

Парселену наклоняют одной из разновидностей гало.

Интересно, что это явление пришлось на так называемое полнолуние «Снежной луны».

Такое название февральскому полнолунию дали древние индейские племена Северной Америки, ведь именно на это время обычно приходились самые сильные снегопады.

Напомним, в народных традициях «Снежное полнолуние» символизирует границу между зимним застоем и первым предчувствием весеннего обновления

Эзотерически это полнолуние считается моментом эмоциональной кульминации: все скрытое становится явным, а внутренние процессы выходят на поверхность. Это время, когда люди острее чувствуют собственные потребности, разочарования и истинные желания.