Как не упасть на скользкой дороге во время гололеда - действенные советы

Падение / © iStock

Реклама

В период сильного гололеда стоит быть особенно осторожными. Одно неосторожное движение или неудачный шаг могут закончиться падением и травмами. Именно поэтому важно не только смотреть под ноги, но и знать, как правильно двигаться по скользкой поверхности.

Об этом пишет Gazeta.ua.

Вот несколько простых, но действенных советов, которые помогут безопаснее передвигаться, когда дороги напоминают сплошной каток.

Реклама

Правильная походка — половина успеха

Самый безопасный способ передвижения во время гололеда — так называемая «пингвинья» походка. Делайте короткие, медленные шаги, немного наклоняя корпус вперед. Наступайте не на пятку, а на всю стопу — так центр тяжести будет более стабильным, а риск скольжения уменьшится.

Руки не в карманах

Во время ходьбы руки должны оставаться свободными. Они помогают удерживать равновесие и быстро среагировать, если вы вдруг поскользнетесь. Если несете вещи, старайтесь распределять вес равномерно или воспользуйтесь рюкзаком.

Смотрите под ноги, а не в экран

Лед часто выглядит как обычный мокрый асфальт, поэтому стоит внимательно присматриваться к дороге. По возможности выбирайте шероховатые поверхности, утоптанный снег или даже траву возле тротуара, если это безопасно. Телефон лучше спрятать — он отвлекает и снижает концентрацию.

Также не спешите, лучше выйти из дома немного раньше, чем бежать и подвергаться опасности. Резкие движения и спешка — главные враги на скользкой дороге.

Реклама

Обувь имеет значение

Для зимы лучше всего подходит обувь с рифленой резиновой или термопластиковой подошвой. Во время сильного обледенения полезными станут специальные накладки с шипами или антискользящие ленты.

Как временный вариант можно использовать простые средства: приклеить к подошве полоски лейкопластыря или кусочки наждачной бумаги. Еще один вариант — обратиться в мастерскую, где на подошву нанесут силиконовое антискользящее покрытие. Такие решения не всегда выглядят эстетично, но действительно помогают.

Особое внимание — лестницам

На лестнице риск падения возрастает в разы. Всегда держитесь за поручни, ставьте ногу боком к ступеньке и избегайте перепрыгивания через несколько ступенек сразу.

Если падение неизбежно

Когда чувствуете, что теряете равновесие, старайтесь присесть или упасть на бок. Это поможет избежать серьезных ушибов и уменьшит риск травмирования спины или головы.

Реклама

Эти советы не дают абсолютной защиты, но существенно снижают вероятность падений и помогают чувствовать себя увереннее даже в период сильного гололеда.

Напомним, ранее мы писали о том, что 27 января в центральных, большинстве северных и южных областей — гололед.