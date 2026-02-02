Топ-5 современных украинских книг с магической атмосферой

Реклама

Смм-менеджерка и райтерка издательства Vivat Марина Краснобока советует подборку украинских книг, которые окутывают магической атмосферой с магнетическим интересом.

Евгения Кужавская «Боги моего края очень любят кровь» (Издательство Vivat)

Для Киева 1917-1918 годы ознаменованы трагическими событиями, боем под Крутами, ужасающими поворотами истории. Для молодых киевлян, интеллигенции города — неуверенностью перед будущим.

Вероника Черняховская становится одной из первых учениц Второй украинской гимназии. Здесь ребята учатся вместе с девушками, преподает Николай Зеров, можно встретить Александру Экстер, а среди учеников набирает ажиотаж обсуждение пьесы «Саломея» Оскара Уайльда, о которой неудобно отмалчиваются учителя и которую ставят в труднодоступном для молодежи «Интимном театре». Однако взросление героев пришлось на неспокойный период. С приближением войск Муравьева юношество начинает чувствовать необратимость событий. В городе происходят загадочные убийства, в гимназии проводят тайные ритуалы и спиритические сеансы, а освободительные соревнования уже не столь далеко, как могло казаться.

Реклама

Беллетризованный исторический детектив с атмосферой dark academia пронизан артефактами прошлого, реальными историческими фигурами и интертекстуальностью. Киевские локации и юная интеллигенция оказываются в водовороте мистики и борьбы.

Валерия Малахова «Институт благородных убийц» (Издательство «Readberry»)

Когда в Институте благородных барышень происходит три убийства подряд — это еще не повод тревожиться, но уже можно начинать предотвращать следующие смерти. Главное, чтобы преступления не достались элите — факультету Роз. Пока погибают всего лишь плебейки Фиалки.

Институтские расследования и маги-расследователи сошлись на одном: жестокие убийства совершает демон. «Чтобы бороться с демоном, стоит самому быть им», — пришли к выводу некроманты со следователями и заселили в тело последней жертвы укрощенную демоницу Лину. Этого момента она ждала чуть ли не вечность, поэтому какое-то глупое расследование не остановит ее жажды жизни и крови. Саркастичная и резкая Лина берется за дело в теле неприметной Таль.

Фэнтези-детектив погрузит в магическое расследование жестоких преступлений. Авторы мастерски создают героев с особым колоритом и симпатией. Поэтому собственные позиции относительно противостояния добра и зла в этой истории придется пересмотреть.

Реклама

Юлия Нагорнюк «Ведьма умирает в третий раз» (Издательство «Еще одну страницу»)

Народные верования говорят, что перед смертью ведьма обязательно должна передать свой дар (или проклятие). Иначе ее уход будет долгим и мучительным.

Саша — довольно инфантильный парень. Он вялый и закрытый, и его точно не интересуют магические способности. Однако старуха Юстина выбрала именно его ведьмовским наследником. Если в семейных делах Саше еще удавалось оставаться в стороне, то с потусторонним миром любые неконтролируемые действия смертельно опасны. Неужели бабушка хочет разрушить жизнь парню? А может, она его так пытается спасти от чего-то?

Ведьминская вселенная Юлии Нагорнюк открывает новых героев, обвивает их тайнами и украинской магией.

Марина Ницель «Темное наследство. Братство» («Издательство РМ»)

Иногда скелеты могут прятаться не только в семейных шкафах, но и за дверью лучших университетов.

Реклама

Аделаида поступила в Карпатский университет. Здесь учились ее родители, и это едва ли не единственное место, где девушка чувствует себя настолько комфортно. Даже дома ее отношения с семьей были отстраненными и холодными, а в студенческом братстве «Велес» ее приняли как родную. Вечеринки, интересные знакомства, любовь и… кровавые ритуалы. Когда Ада поймет, куда ввязалась, будет уже поздно становиться не причастной.

Семейные тайны, украинская мистика и атмосфера dark academia захватывают в вихрь жуткой неприятности с демонически привлекательными персонажами.

Виктория Дорофеева «Мавка и Ко» (Издательство Vivat)

Из памяти города выпадают целые улицы, Днепр молчит, Киев забывает себя. Это не случайные совпадения, а намеренные сбои в магической обороне. И теперь столицу будут спасать тайные силы.

Мавка Наташа отвечает на телефонные звонки волонтерского отдела «Берегиня», оформляет отчеты, подписывает документы. А ночью она наведывается к недобросовестным благотворителям, которые забыли, что за ненасытность бывают наказания. Однако сейчас есть более ужасное зло: московские маги вторглись в пространство Киева и пытаются стереть его память. Киберведьма Алина, римская колдунья Беатрис и мавка Наташа объединяют силы ради спасения столицы. Им придется обратиться к древним силам, которые умеют слышать город, чтобы очистить его от незваной нечисти.

Реклама

Урбанистическое фэнтези погружает в мир, где обыденность и магия тесно переплетены. Ироническое освещение событий создает настоящее с культовыми мифическими героями и современными персонажами. Вместе с тем в книге прочитывается и реальное пагубное влияние московщины в контексте исторической памяти.