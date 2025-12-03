Утепление окон с помощью пищевой пленки: лайфхак, который используют американцы

Утепление окон

Реклама

Зима пришла, и цены на отопление, как и вероятность его отсутствия из-за обстрелов россиян, заставляют многих украинцев искать нестандартные способы сохранить тепло в доме.

Одним из таких простых и доступных методов активно делятся американцы в Сети. В то время как одни инвестируют в дорогие стеклопакеты, пользователи нашли решение, поражающее своей простотой и дешевизной — утепление окон обычной пищевой пленкой, которую многие используют только в кулинарии.

Проблема теплопотерь и дешевое решение

Не секрет, что окна являются основным источником потери тепла в доме, ведь около трети тепла уходит именно через стекло. Даже самые современные и качественные окна со временем могут начать пропускать холодный воздух с улицы из-за уплотнительного износа, плохой герметичности или пониженного давления.

Реклама

В отличие от специальных дорогих наборов для утепления или замены окон, рулон пищевой пленки и моток скотча стоят копейки и практически в каждом доме. Этот метод не требует специальных навыков или инструментов и одинаково хорошо работает на любой поверхности, будь то деревянные или пластиковые окна.

Создание эффекта «третьего стекла»

Пищевая пленка на окне создает эффект третьего стекла и становится дополнительным барьером между улицей и квартирой. Самое главное — правильно ее приклеить, ведь материал не должен сталкиваться с самим стеклом. Пленку необходимо наклеивать на раму окна или, по крайней мере, на штапик.

Воздушный карман, образованный между окном и пленкой, не только предотвратит попадание холода в квартиру, но и защитит окна от скопления конденсата. Этот способ действительно помогает поднять температуру в помещении на 2-3 градуса Цельсия, помогая избегать сквозняков, а также решит проблему с образованием грибка и плесени.

Как утеплить окна с помощью пищевой пленки

Для этой цели подойдет как обычная пищевая плёнка, так и багажная стрейч-пленка. Для работы вам понадобится двухсторонний скотч, канцелярский нож и обычный фен.

Реклама

Наклейте полоски двухстороннего скотча по всему периметру окна, крепя его на раму или на штапик.

Начните расправлять пленку сверху вниз, постепенно приклеивая ее поверх двустороннего скотча.

Старайтесь тянуть плёнку, чтобы она становилась более упругой.

Прижмите противоположный край к раме и зафиксируйте пленку, помня, что она не должна касаться самого стекла.

С помощью фена нагрейте поверхность плёнки, пока она не станет идеально гладкой.

Аккуратно обрежьте излишки пленки канцелярским ножом, стараясь не повредить раму.

При аккуратном наклеивании и использовании фена пленка становится практически невидимой. Несмотря на кажущуюся слабость, пищевая пленка обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и позволит существенно снизить затраты на отопление.