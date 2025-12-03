ТСН в социальных сетях

Утепление окон с помощью пищевой пленки: лайфхак, который используют американцы

Утепляем окна домашними средствами.

Зима пришла, и цены на отопление, как и вероятность его отсутствия из-за обстрелов россиян, заставляют многих украинцев искать нестандартные способы сохранить тепло в доме.

Одним из таких простых и доступных методов активно делятся американцы в Сети. В то время как одни инвестируют в дорогие стеклопакеты, пользователи нашли решение, поражающее своей простотой и дешевизной — утепление окон обычной пищевой пленкой, которую многие используют только в кулинарии.

Проблема теплопотерь и дешевое решение

Не секрет, что окна являются основным источником потери тепла в доме, ведь около трети тепла уходит именно через стекло. Даже самые современные и качественные окна со временем могут начать пропускать холодный воздух с улицы из-за уплотнительного износа, плохой герметичности или пониженного давления.

В отличие от специальных дорогих наборов для утепления или замены окон, рулон пищевой пленки и моток скотча стоят копейки и практически в каждом доме. Этот метод не требует специальных навыков или инструментов и одинаково хорошо работает на любой поверхности, будь то деревянные или пластиковые окна.

Создание эффекта «третьего стекла»

Пищевая пленка на окне создает эффект третьего стекла и становится дополнительным барьером между улицей и квартирой. Самое главное — правильно ее приклеить, ведь материал не должен сталкиваться с самим стеклом. Пленку необходимо наклеивать на раму окна или, по крайней мере, на штапик.

Воздушный карман, образованный между окном и пленкой, не только предотвратит попадание холода в квартиру, но и защитит окна от скопления конденсата. Этот способ действительно помогает поднять температуру в помещении на 2-3 градуса Цельсия, помогая избегать сквозняков, а также решит проблему с образованием грибка и плесени.

Как утеплить окна с помощью пищевой пленки

Для этой цели подойдет как обычная пищевая плёнка, так и багажная стрейч-пленка. Для работы вам понадобится двухсторонний скотч, канцелярский нож и обычный фен.

  • Наклейте полоски двухстороннего скотча по всему периметру окна, крепя его на раму или на штапик.

  • Начните расправлять пленку сверху вниз, постепенно приклеивая ее поверх двустороннего скотча.

  • Старайтесь тянуть плёнку, чтобы она становилась более упругой.

  • Прижмите противоположный край к раме и зафиксируйте пленку, помня, что она не должна касаться самого стекла.

  • С помощью фена нагрейте поверхность плёнки, пока она не станет идеально гладкой.

  • Аккуратно обрежьте излишки пленки канцелярским ножом, стараясь не повредить раму.

При аккуратном наклеивании и использовании фена пленка становится практически невидимой. Несмотря на кажущуюся слабость, пищевая пленка обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и позволит существенно снизить затраты на отопление.

