- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 274
- Время на прочтение
- 2 мин
Проверьте свои кошельки: за какие украинские монеты коллекционеры платят до 10 тыс. грн (фото)
Их стоимость достигает десятков тысяч гривен.
Коллекционеры все чаще ищут редкие монеты Украины, за которые готовы платить значительно больше их номинала.
Об этом пишут «Монеты-ягодки».
Особенно ценными считаются 5 копеек 1992 года разновидности 1.1ААк. Их стоимость колеблется от 4000 до 10000 грн в зависимости от состояния хранения.
Отличить уникальные монеты можно по нескольким признакам:
средний зуб трезубца имеет утолщение в верхней части;
единица в дате — с характерным хвостиком;
гроздь №2 — в виде прямоугольного треугольника;
группа — с большой насечкой.
Эксперты объясняют, что именно ошибка чеканки привела к появлению небольшого количества таких монет. Это делает их редкими и ценными для нумизматов.
Какие монеты тоже ценятся среди нумизматов
Еще одна высокооцененная разновидность — 5 копеек 1992 типа 2БАм. За такие монеты коллекционеры платят от 2500 до 7000 грн.
Их отличительные черты:
острый и узкий средний зуб трезубца;
единица в дате без хвостика;
гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;
группа с мелкой насечкой.
Редкость, ошибки чеканки и ограниченное количество экземпляров — ключевые факторы, формирующие высокую стоимость монет на рынке нумизматики. Специалисты советуют внимательно просматривать старые сбережения, ведь среди них могут быть монеты, цена которых в десятки раз превышает номинал.
Напомним, украинская памятная монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» одержала победу в категории «Самая вдохновляющая монета» и вошла в топ-10 конкурса Coin of the Year. НБУ ввел ее в обращение 26 июля 2024 в серии «Бессмертная моя Украина». Монета номиналом 5 грн, изготовленная из нейзильбера тиражом до 50 тыс. штук, имеет символические изображения в честь спасающих жизнь медиков.