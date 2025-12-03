Проверьте свои кошельки: за какие украинские монеты коллекционеры платят до 10 тыс. грн (фото)

Монеты / © pexels.com

Реклама

Коллекционеры все чаще ищут редкие монеты Украины, за которые готовы платить значительно больше их номинала.

Об этом пишут «Монеты-ягодки».

Особенно ценными считаются 5 копеек 1992 года разновидности 1.1ААк. Их стоимость колеблется от 4000 до 10000 грн в зависимости от состояния хранения.

Реклама

5 копеек 1992 года разновидности 1.1ААк

Отличить уникальные монеты можно по нескольким признакам:

средний зуб трезубца имеет утолщение в верхней части;

единица в дате — с характерным хвостиком;

гроздь №2 — в виде прямоугольного треугольника;

группа — с большой насечкой.

Эксперты объясняют, что именно ошибка чеканки привела к появлению небольшого количества таких монет. Это делает их редкими и ценными для нумизматов.

Какие монеты тоже ценятся среди нумизматов

Еще одна высокооцененная разновидность — 5 копеек 1992 типа 2БАм. За такие монеты коллекционеры платят от 2500 до 7000 грн.

Их отличительные черты:

Реклама

острый и узкий средний зуб трезубца;

единица в дате без хвостика;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

группа с мелкой насечкой.

5 копеек 1992 года типа 2БАм

Редкость, ошибки чеканки и ограниченное количество экземпляров — ключевые факторы, формирующие высокую стоимость монет на рынке нумизматики. Специалисты советуют внимательно просматривать старые сбережения, ведь среди них могут быть монеты, цена которых в десятки раз превышает номинал.

Напомним, украинская памятная монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» одержала победу в категории «Самая вдохновляющая монета» и вошла в топ-10 конкурса Coin of the Year. НБУ ввел ее в обращение 26 июля 2024 в серии «Бессмертная моя Украина». Монета номиналом 5 грн, изготовленная из нейзильбера тиражом до 50 тыс. штук, имеет символические изображения в честь спасающих жизнь медиков.