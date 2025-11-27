- Дата публикации
В Украине появились редкие 2 гривны: как выглядит монета (фото)
Монета номиналом 2 грн. воспроизводит символику и эмблемы бофонов УПА.
Нацбанк запустил продажу новой монеты в 2 грн, посвященной легендарной фигуре украинского подполья, художнику-графику Нилу Хасевичу, автору бофонов.
Об этом сообщает НБУ.
Новая памятная монета НБУ чествует Нила Хасевича — выдающегося художника-графика и участника национально-освободительного движения. Именно он разработал дизайн бофонов (боевой фонд) — специальных денежных квитанций с национальной символикой и эмблемами украинских освободительных организаций.
Эти деньги использовались для обеспечения армии по принципу современных донатов, а также как агитационные материалы. За свою деятельность Нил Хасевич был преследован и впоследствии убит советскими властями.
Как выглядит монета
Монета номиналом 2 грн отчеканена из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка), имеет рифленую группу, а ее общий тираж составляет 50 000 штук. Продается она в специальной упаковке.
Аверс (лицевая сторона): в центре расположен автопортрет Нила Хасевича. Рядом изображен малый Государственный Герб Украины, год чеканки (2025), надписи «УКРАИНА», «НИЛ/ХАСЕВИЧ» и номинал с графическим знаком гривны.
Реверс (обратная сторона): изображена символическая композиция, стилизованная под банкноту в духе бофонов УПА. Композиция содержит элементы графики Хасевича, а вверху на матовом фоне размещены надписи: «К ВОЛИ НАРОДОВ И ЧЕЛОВЕКА», «300 КРБ» и «НА БОЕВОЙ ФОНД».
Где и когда купить новые 2 гривны
Продажа монеты стартовала в Нацбанке 26 ноября, ее стоимость составляет 154 грн. Приобрести памятную монету можно также в банках-дистрибьюторах.
Список банков-дистрибьюторов:
ПриватБанк
Сбербанк
Укргазбанк
ТАСкомбанк
ПУМБ
В Нацбанке сообщили, что реализация банками-дистрибьюторами будет осуществляться постепенно по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. Больше информации об условиях продаж рекомендуется узнавать на официальных сайтах указанных финансовых учреждений.
Напомним, украинская памятная монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» одержала победу в категории «Самая вдохновляющая монета» и вошла в топ-10 конкурса Coin of the Year. НБУ ввел ее в обращение 26 июля 2024 в серии «Бессмертная моя Украина». Монета номиналом 5 грн, изготовленная из нейзильбера тиражом до 50 тыс. штук, имеет символические изображения в честь спасающих жизнь медиков.