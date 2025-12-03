Пенсии в декабре: какие доплаты и выплаты получат украинцы

Пенсия

В декабре украинцы в возрасте 60+ могут получить новые доплаты к пенсии и доступ к ряду социальных программ. Речь идет как о возрастных надбавках, которые начисляются автоматически, так и об единовременных выплатах, требующих подачи заявления.

Об этом рассказал юрист Михаил Вулах.

Повышение касается тех, кто в декабре достигнет соответствующего возраста:

в 70 лет — +300 грн;

в 75 лет — +456 грн;

в 80 лет — +570 грн.

Однако тем, кто переходит из одной возрастной категории в другую, насчитают только разницу. К примеру, при переходе с 70 на 75 лет надбавка составит не 456 грн, а 156 грн.

Дополнительные 1000 гривен

Программа единовременной выплаты 1000 грн. действует и в этом году. Получат его только те граждане, которые успеют подать заявление до 24 декабря. В прошлом году из-за неосведомленности о программе деньги получили лишь 14 млн из почти 30 млн украинцев.

Правительство заложило ресурс для примерно 10 млн выплат, поэтому предполагается, что часть граждан заявления не подаст.

Выплата 6500 грн: кому предусмотрена и что нужно оформить

Еще одна сезонная выплата — 6500 грн в рамках программы «Зимняя поддержка». Ее могут получить только те пенсионеры, которые имеют статус одинокого человека, нуждающегося в уходе.

Этот статус не предоставляется автоматически — его нужно оформить через органы соцзащиты. Для этого нужны:

ИНН;

паспорт;

пенсионное удостоверение;

справка о составе семьи;

акт социального инспектора о необходимости ухода.

Социальный работник обязательно посещает заявителя и оценивает условия проживания. Процесс оформления занимает 10-20 дней, поэтому времени мало — статус нужно получить до 24 декабря.

Ежемесячное пособие для одиноких пенсионеров

После получения статуса пенсионер может претендовать на ежемесячное пособие в размере 40% прожиточного минимума:

944 грн. в 2025 году; 1 038 грн — с 1 января 2026 года (если примут бюджет).

