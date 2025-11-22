ТСН в социальных сетях

22.11.2025
Дом
Дом
Количество просмотров
31
Время на прочтение
2 мин

Как утеплить окна и уменьшить счета за отопление: действенные советы

Когда на улице холодно, любые щели в окнах ощущаются мгновенно, ведь холодный воздух проникает внутрь, а счета за отопление растут как на дрожжах.

Станислава Бондаренко
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как утеплить окна и уменьшить счета за отопление

Как утеплить окна и уменьшить счета за отопление / © Credits

К счастью, сделать дом теплее и энергоэффективнее можно быстро и не за все деньги мира. Издание Martha Stewart собрало и рассказало о лучших советах экспертов, которые помогут вам утеплить окна и остаться в комфорте этой холодной зимой.

Что понадобятся

  • Универсальное чистящее средство

  • Жидкость для снятия клея

  • Белая чистая ткань

  • Пенная лента для уплотнения окон

  • Тяжелые тканевые заглушки для щелей

  • Теплые шторы для окон

  • Комплект пленки для утепления окон

  • Фен

Метод 1: уплотнение щелей с помощью пенной ленты

Если ваши окна не треснули, а рамы целы, проблема может быть в старой или поврежденной ленте уплотнителя.

  1. Откройте окно и удалите старую ленту.

  2. Очистите все поверхности от остатков клея и грязи.

  3. Измерьте верх и низ оконной рамы.

  4. Отрежьте пенную ленту нужной длины, снимите защитную пленку и приклейте ее на раму.

  5. Закройте и зафиксируйте окно для плотной посадки.

  6. Проверьте внешние швы и при необходимости добавьте герметик.

Этот способ простой, недорогой и быстрый.

Метод 2: тяжелые тканевые заглушки и шторы

Если вы не хотите самостоятельно клеить ленту, используйте готовые тканевые заглушки или тяжелые шторы:

  • Заглушки устанавливают сразу у нижнего края окна.

  • Толстые шторы добавляют дополнительную теплоизоляцию и уменьшают сквозняки.

Это быстрое решение для сохранения тепла и комфорта в доме.

Метод 3: пленка для утепления окон

Еще один недорогой способ — специальная пленка:

  1. Очистите поверхности окна и закройте его.

  2. Приклейте пленку по периметру окна.

  3. Используйте фен для натягивания пленки, чтобы избежать появления морщин.

Важно придерживаться инструкций производителя, чтобы утепление было эффективным.

Долгосрочные решения

  • Вставки из акрила или поликарбоната — временные или полупостоянные решения, которые устанавливают в раму.

  • Штормовые окна — добавляют еще один слой между вашим пространством и холодом. Могут быть установлены внутри или снаружи.

Когда стоит заменить окна

Если ваши окна старше 20 лет или имеют такие проблемы:

  • трещины, деформацию или гниение рам

  • запотевание стекол

  • сложность в открывании и закрывании

В таком случае возможно лучше рассмотреть полную замену окон.

Утепление окон — это не только о комфорте, но и об экономии. Использование пенной ленты, тканевых заглушек, тяжелых штор и пленки поможет быстро избавиться от сквозняков. Для долгосрочного решения стоит подумать о вставках или штормовых окнах. А если окна уже устарели, замена может стать самым эффективным способом сохранить тепло и снизить счета за отопление этой зимой.

