- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 1905
- Время на прочтение
- 1 мин
Решил снять пиджак: Тарас Цимбалюк в майке-алкоголичке похвастался татуировками и вызвал реакцию в Сети
Актер в выпуске шоу во время общения с одной из участниц снял пиджак, под которым был только в белой базовой майке.
Главный герой реалити-шоу «Холостяк-14» Тарас Цимбалюк в шестом выпуске во время общения за столом с фотографом Юлией Коренюк, которая изъявила желание покинуть проект, снял коричневый пиджак и в белой майке-алкоголичке похвастался на камеру своими татуировками.
Этот образ Тараса вызвал бурную реакцию в Сети. В посте в Threads со скринами его лука собралось немало комментариев:
Эта майка-алкоголичка меня порвала. Батя после завода слушает, как ты поймала 2 по математике, над которой вы накануне сидели пол ночи
Не хватает растянутых треников и пива
Пхахаха это очень смешно
Эти майки для меня самое кринжовое в гардеробах мужчин)
Может современная высокая мода диктует это как стиль, но я человек простой и это выглядит так неуместно и смешно
Ну надо же было еще раз показать, что накачанный!
А эти тату, это вообще
Вспомнила, как летом папа отпустил в клуб на дискотеку. Должна была прийти около 12, пришла домой в 01:30. Захожу домой, батя сидит в майке с таким же выражением лица. Немая сцена без слов
Мне если честно самой стало страшно, когда он разделся
Если бы у меня батя так захотел бы за стол сесть, мама бы сказала — беги оденься, это что такое за стол в майке.