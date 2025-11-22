Решил снять пиджак: Тарас Цимбалюк в майке-алкоголичке похвастался татуировками и вызвал реакцию в Сети

Тарас Цимбалюк

Главный герой реалити-шоу «Холостяк-14» Тарас Цимбалюк в шестом выпуске во время общения за столом с фотографом Юлией Коренюк, которая изъявила желание покинуть проект, снял коричневый пиджак и в белой майке-алкоголичке похвастался на камеру своими татуировками.

Этот образ Тараса вызвал бурную реакцию в Сети. В посте в Threads со скринами его лука собралось немало комментариев: