1905
Решил снять пиджак: Тарас Цимбалюк в майке-алкоголичке похвастался татуировками и вызвал реакцию в Сети

Актер в выпуске шоу во время общения с одной из участниц снял пиджак, под которым был только в белой базовой майке.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Главный герой реалити-шоу «Холостяк-14» Тарас Цимбалюк в шестом выпуске во время общения за столом с фотографом Юлией Коренюк, которая изъявила желание покинуть проект, снял коричневый пиджак и в белой майке-алкоголичке похвастался на камеру своими татуировками.

Этот образ Тараса вызвал бурную реакцию в Сети. В посте в Threads со скринами его лука собралось немало комментариев:

  • Эта майка-алкоголичка меня порвала. Батя после завода слушает, как ты поймала 2 по математике, над которой вы накануне сидели пол ночи

  • Не хватает растянутых треников и пива

  • Пхахаха это очень смешно

  • Эти майки для меня самое кринжовое в гардеробах мужчин)

  • Может современная высокая мода диктует это как стиль, но я человек простой и это выглядит так неуместно и смешно

  • Ну надо же было еще раз показать, что накачанный!

  • А эти тату, это вообще

  • Вспомнила, как летом папа отпустил в клуб на дискотеку. Должна была прийти около 12, пришла домой в 01:30. Захожу домой, батя сидит в майке с таким же выражением лица. Немая сцена без слов

  • Мне если честно самой стало страшно, когда он разделся

  • Если бы у меня батя так захотел бы за стол сесть, мама бы сказала — беги оденься, это что такое за стол в майке.

