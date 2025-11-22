Таинственный объект десятилетиями сопровождает Землю: что о нем известно

Планета Земля / © Pixabay

Возле Земли ученые обнаружили таинственный объект, который еще с 1960-х годов сопровождает нашу планету. Небольшую скалу решили признать квазиспутником и дали ей название PN7.

Об этом открытии пишет Daily Galaxy со ссылкой на статью, опубликованную в Research Notes of the American Astronomical Society.

В отличие от Луны, этот объект не связан гравитацией с нашей планетой. Объект PN7 совершает необычное движение — иногда опережает Землю, а иногда отстает от нее, вращаясь вместе с нашей планетой вокруг Солнца.

Pan-STARRS на Гавайях первым обнаружил PN7, который дополнил перечень теневых спутников Земли — космических «автостопщиков», которые делят с нашей планетой ее орбиту.

Некоторые из этих квазиспутников остаются стабильными на протяжении веков, а другие удаляются уже через несколько десятилетий, под действием гравитационных сил Солнца и Земли.

«Эти мимолетные посетители являются крошечными, хрупкими и, как известно, их трудно заметить», — отметил Григорий Федорец, астроном из Университета Турку в Финляндии.

Сейчас подтверждено лишь несколько таких объектов, каждый из которых существует менее года, прежде чем гравитация освобождает его из-под своего влияния.

Исследователи предполагают, что эти квазиспутники могут быть остатками астероидов, задетых огромной гравитацией Юпитера, фрагментами поверхности Луны или даже остатками хаотического формирования ранней Солнечной системы.

Напомним, ранее марсоход Perseverance нашел странный валун у края кратера Джезеро, который, вероятно, прибыл на Красную планету из другого места Солнечной системы.