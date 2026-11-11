В російському Омську палає НПЗ

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В Росії, в місті Омськ, 11 листопада повідомляють про атаку безпілотників, роботу протиповітряної оборони та вибухи в різних районах міста. Також з’явилася інформація про пожежу на місцевому нафтопереробному заводі (НПЗ). Як повідомляють російські пабліки, губернатор Омської області Віталій Хоценко заявив про роботу ППО. Місцеві жителі розповідали про гучні вибухи в різних частинах Омська. Зокрема, звуки було чути в Нефтяниках, Амурському та Чкаловському селищах, а також у Старому Кіровську. За словами очевидців, від вибухів у будинках тремтіли вікна.