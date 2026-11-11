В российском Омске горит НПЗ

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В России, в городе Омск, 11 ноября сообщают об атаке беспилотников, работе противовоздушной обороны и взрывах в разных районах города. Также появилась информация о пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Как сообщают российские паблики, губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил о работе ПВО. Местные жители рассказывали о громких взрывах в разных частях Омска. В частности, звуки были слышны в Нефтяниках, Амурском и Чкаловском селениях, а также в Старом Кировске. По словам очевидцев, от взрывов в домах дрожали окна.