ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
84

В российском Омске горит НПЗ

В российском Омске горит НПЗ

В российском Омске горит НПЗ

В России, в городе Омск, 11 ноября сообщают об атаке беспилотников, работе противовоздушной обороны и взрывах в разных районах города. Также появилась информация о пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Как сообщают российские паблики, губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил о работе ПВО. Местные жители рассказывали о громких взрывах в разных частях Омска. В частности, звуки были слышны в Нефтяниках, Амурском и Чкаловском селениях, а также в Старом Кировске. По словам очевидцев, от взрывов в домах дрожали окна.

Дата публикации
Количество просмотров
84

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie