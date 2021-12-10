Ганна потребує допомоги небайдужих людей

На подальше лікування потрібно від 50 тисяч гривень.

Аденокарценома прямої кишки та нижньоампулярного відділу вже на третій стадії була діагностована весною цього року у Ганни Григоренко із Київщини.

«У березні місяці ми звернулися до лікаря, бо маму мучили сильні болі в області анального каналу та йшла кров. Ми подумали, що це звичайний геморой, оскіьки мама, незважаючи на свої хвороби, тяжко працювала, адже з батьком живуть в селі. Після обстеження нам повідомили невтішний діагноз, після якого був ступор, розгубленість та незнання, що робити, адже це рак», - розповідає донька Ганни Наталія.

Вона і почала збирання коштів через соціальні мережі, щоб провести дороговартісне лікування для мами. Завдяки цьому Ганна пройшла курс променевої та хіміотерапії в Київському обласному онкодиспансері, але стан не покращився.

«Після повторного обстеження в серпні, лікар вирішили терміново оперувати. Лапароскопію зробили 15 вересня, 21 вересня повторно оперували перетоніт. За місяць перебування в лікарні температура не спадала, рани не заживали. Витратили лише за чпками майже 113 тис. грн, адже куплялося абсолютно все, а ще «благодійні внески», кошти за операцію, за постійні перевязки. А відповідь була одна: "Що ви хотіли? В неї цукровий діабет тяжкої форми! Це нормально!" Гарантій ніхто не давав...», - додає Наталія.

Зараз Ганна вдома відновлюється після операції і готується для щонайменше однієї променевої терапії. За цей час родина має назбирати кошти на її проведення, а це щонайменше 50 тисяч гривень.

«Безкоштовно нічого немає, і коли ти говориш про свої права та гарантоване лікування від держави - відповідь одна, ставайте в чергу! А часу ми просто не маємо! На сьогодні стан мами тяжко стабільний, ми очікуємо повного загоєння і маємо продовжувати лікування, на яке, на жаль, коштів просто немає. Я прошу, благаю кожного з вас допомогти врятувати життя найріднішої людини, матусі, адже це сама важлива людина в житті кожного», - каже донька Ганни.

Реквізити для допомоги

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Радченко Наталія Федорівна